Canas, arrugas y una barriga: el Tom Cruise que nadie había visto

Las imágenes muestran a Tom Cruise con el cabello casi blanco, profundas líneas de expresión, bolsas bajo los ojos y una apariencia cansada que contrasta por completo con la imagen que el público tiene de él.

Pero la transformación no termina ahí.

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En algunas escenas, el actor aparece con una pronunciada barriga, vestido con pijamas de seda y rodeado de un entorno de lujo que parece desmoronarse a su alrededor.

Su mirada transmite angustia, desconcierto y desesperación.

Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate del petróleo cuya propia compañía desencadena una catástrofe global tras una perforación en Groenlandia.

Tom Cruise para la película ‘Digger’.

El desastre amenaza a miles de millones de personas y desata una lucha internacional por los recursos que podría terminar en una guerra nuclear.

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Durante décadas, Tom Cruise ha construido una imagen casi inalterable. El actor que desafía aviones, corre a toda velocidad y parece inmune al paso del tiempo ha convertido su rostro en una de las marcas más reconocibles de Hollywood.

Por eso, las primeras imágenes de su nuevo proyecto han generado una pregunta inesperada entre los espectadores: ¿es realmente él?

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A sus 64 años, Cruise sigue siendo el héroe de acción por excelencia. Su sonrisa, su cabello oscuro y su energía han permanecido prácticamente intactos, incluso después de protagonizar algunas de las franquicias más exitosas del cine.

Tom Cruise para la película ‘Digger’.

Sin embargo, la historia daría un giro con ‘Digger’, la nueva película dirigida por Alejandro G. Iñárritu.

Fecha de estreno y declaraciones

Pero detrás de esta apuesta también hay un equipo ganador. Alejandro G. Iñárritu vuelve a trabajar junto a Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris Jr., los guionistas con quienes ganó el Óscar por ‘Birdman’.

De acuerdo con el Diario de México, Cruise reconoció la exigencia del proyecto al asegurar: “Nunca he vivido un desafío de esta magnitud”. Por su parte, Tv Azteca señaló que Iñárritu considera esta película como su primera incursión en un tono abiertamente cómico.

‘Digger’ llegará a los cines el 2 de octubre de 2026. Y si algo han dejado claro sus primeras imágenes, es que Tom Cruise está dispuesto a arriesgarlo todo una vez más, incluso si eso significa convertirse en alguien completamente distinto.