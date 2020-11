Papá Noel, sin acceso a centros comerciales ni chimeneas, ingresa a las casas por videos interactivos

Papá Noel no podrá sentarse con los niños en los centros comerciales este año, pero éstos aún podrán contarle su lista de deseos navideños en un chat de video en casa.

La compañía de tecnología Storyfile ideó una alternativa de inteligencia artificial a la tradición navideña: un sitio web interactivo donde Papá Noel responde a las preguntas como si estuviera en persona.



"La base de datos tiene alrededor de 180, 200 preguntas, por lo que podrá responder muchas", dijo la directora ejecutiva de Storyfile, Heather Smith. "Por supuesto, la pregunta número uno hasta ahora es: 'Estoy en la lista de traviesos o buenos'", agregó.



Storyfile generalmente registra entrevistas en cámara con personas notables como científicos, astronautas, íconos de los derechos civiles y sobrevivientes del Holocausto. Luego, las respuestas se solicitan mediante la activación por voz en una aplicación para brindar una interacción casi perfecta con el sujeto.



El personal de Storyfile probó la aplicación en niños antes de lanzar AskSanta.com, que estará disponible hasta la víspera de Año Nuevo.



"Hasta ahora, los niños están simplemente asombrados", dijo Smith. "Realmente piensan que está en FaceTime o algo así con ellos, que es el punto, ¿verdad? Son adorables. Me encantan todas las reacciones", agregó.



Papá Noel ya ha respondido muchas preguntas sobre la pandemia.



"Si un niño me pregunta 'Papá Noel, ¿hay alguna posibilidad de que tú contraigas coronavirus?', y les digo, como todos los demás, hago lo que se supone que debo hacer", dijo.



"Uso mis guantes, me lavo las manos, me distancio socialmente, me pongo mi mascarilla. Solo reitero las cosas importantes que están escuchando regularmente".

Dependiendo de la respuesta a la aplicación gratuita, las habilidades de Papá Noel pueden expandirse para leer las cartas de los niños el año que viene.