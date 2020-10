Octubre, un mes de juegos de terror

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con ‘Halloween’ a la vuelta de la esquina, este año los ‘gamers’ podrán disfrutar de varios títulos de videojuegos del género de terror y suspenso que se ofertan para consolas, computadoras y teléfonos.

Uno de los más populares de este año ha sido The Last of Us Part II, lanzado en junio para PlayStation 4. Se trata de un videojuegode horror, aventura y supervivencia. Fue desarrollado por Naughty Dog y será trasladado a la televisión. De hecho, HBO explorará nuevas aventuras de este juego sin distorsionarlo.



Esta historia es seguida por muchos usuarios porque plantea un escenario catastrófico para la raza humana. Este 2020 ha ganado más de 200 premios como juego del año, sobre todo por su destacada gráfica realista.



Otro título que aparece entre los más terroríficos de la temporada es Phasmophobia, un videojuego de aventura y acción de terror psicológico compatible con realidad virtual. En este programa para PC hasta cuatro jugadores pueden cooperar ‘online’ para encontrar al fantasma de una tétrica casa embrujada.



Desarrollado por Kinetic Games, Phasmophobia ofrece un detalle en particular a los usuarios: los fantasmas escuchan la voz del ‘gamer’. Asimismo, permite el juego de personas que no dispongan de cascos de realidad virtual. Este título se encuentra entre los favoritos de septiembre y octubre en la plataforma de Steam.



En esta temporada también se destaca Five Nights at Freddy’s AR: Special Delivery, un videojuego gratuito de terror de realidad aumentada. Fue lanzado a fines de noviembre de 2019 para Android e iOS y se centra en personajes animatrónicos enviados a las puertas de los hogares de los clientes de una empresa.

La jugabilidad se enfoca en defenderse de los ataques de los animatrónicos entregados a los usuarios. Las versiones para PS4, Xbox One, Switch y PC fueron lanzadas el 13 de octubre por ‘Halloween’. Tiene un argumento de thriller psicológico.



Por su parte, en el título Remothered: Broken Porcelain, el peligro acecha en cada esquina y el pasado esconde terribles secretos. El ‘gamer’ tiene que usar todo lo que está a su mano para distraer a los enemigos mientras supera rompecabezas de todo tipo.



Por último está Dead by Daylight-Descend Beyond chapter, en donde un químico brillante y ambicioso, que buscó mejorar a la humanidad mediante el uso de unos compuestos, se convirtió en un asesino víctima de sus ambiciones. Un superviviente lucha contra él utilizando artículos con poderes, como una chaqueta capaz de llevarlo a otros lugares.