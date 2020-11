Noviembre es el mes más ‘gamer’ de la temporada del 2020

LEA TAMBIÉN

Noviembre será el mes más prolífico del año para los ‘gamers’, pues consolas y decenas de nuevos videojuegos aparecerán en estos días.

Microsoft anunció que el 10 de noviembre lanzará su nueva consola Xbox Series X. Su competidora, la nueva PlayStation 5 de Sony, aparecerá antes de fin de año mientras que Microsoft también anunció que una consola Xbox S reducida estará lista en este mes.



La industria apunta, además, a emplear la Nube para acceder a nuevos juegos y enganchar a los ‘gamers’ en la pandemia.



En cuanto a nuevos video­juegos, mañana llegará Jurassic World Evolution: Complete Edition. Se trata de un título de gestión y estrategia que nos invita a abrir nuestro propio parque jurásico y gestionarlo. Estará disponible para Switch. El 6 de noviembre, para la misma plataforma, llegará Descenders, un título de ciclismo.



Ese mismo 6 de noviembre aparecerá DiRT 5, juego enfocado en la competición rally y ‘offroad’ en diversos circuitos y condiciones climatológicas. La secuela está pensada para las nuevas consolas y las tradicionales PC, PS4 y Xbox One.

El 10 de noviembre será el día con más lanzamientos de video­juegos en el mes. Serán presentados 27 títulos solo en esa jornada. Entre ellos, Assassin’s Creed Kingdom, que se desarrollará en la época vikinga y el personaje principal será Ragnar Lodbrok. Estará disponible para PC, PS4, Xbox One y Series X.



En cambio, Borderlands 3 es la nueva entrega de acción en primera persona del juego considerado el padre de los ‘shooter looters’, con énfasis en el multijugador. Nos llevará de nuevo a protagonizar una aventura galáctica llena de personajes extravagantes con múltiples armas.



De su lado, Fortnite Battle Royale es la variante del video­juego Fortnite. A través de la propuesta, hasta 100 jugadores se batirán en un enorme mapa. La construcción de fortalezas es vital para la supervivencia.



En cambio, Gears of War 5 es la nueva entrega de la emblemática saga de acción en tercera persona para PC y Xbox One. Será el primero de esta serie que adopte una estructura similar a un mundo abierto.



Para los videojugadores más tácticos llegará, también el 10 de noviembre, Gears Tactics. Es un título de acción y estrategia para PC y Xbox One con un ritmo mucho más frenético.



Asimismo, Maneater es un videojuego de rol y de acción con toque humorístico donde encarnamos a un tiburón que crece y evoluciona comiendo humanos. Viajaremos por playas, piscinas y otros.



En Watch Dogs Legion, en cambio, nos moveremos por una Londres que ha sucumbido por los efectos del Brexit, lo que provoca que una parte de la población se rebele contra el nuevo orden establecido. Es del género aventura de acción-mundo abierto y llega para Xbox Series X.



El 13 de noviembre llega además Call of Duty: Black Ops Cold War. Es la nueva entrega de la famosa saga de juegos en primera persona. En esta ocasión viajaremos a la Guerra Fría de Estados Unidos con la Unión Soviética.



Por si fuera poco, el 17 de noviembre aparecerá Mortal Kombat 11. Es la nueva entrega de la violenta saga de lucha, para consolas y PC. Presentará más modos de juego y una oferta ‘online’, que quiere marcar un antes y un después en los e-Sports con las innovadoras consolas PS5 y Xbox Series X como herramientas.

Para los videojugadores, noviembre terminará el día 25, con Vigor. Es un videojuego de acción en tercera persona que muestra un mundo devastado por una guerra nuclear.