Niño dio en adopción a su perro para salvarlo de los maltratos de su padre

Andrés, un pequeño de 12 años, decidió dejar a su cachorro a los pies de Xollin, un refugio de animales en México. Aunque no quería abandonarlo, pensó no tener otra opción. Su padre no solo lo maltrataba, sino que planeaba venderlo. Con una emotiva y dolorosa carta de despedida que se viralizó desde el 13 de febrero de 2020, el niño pidió al centro que lo cuidara y velara por su futuro.

El perro -una cría pitbull, gris y ojiazul- llegó en el interior de una caja de cartón con un corto texto que lo acompañaba. “Me llamo Andrés y tengo 12 años. Entre mi mami y yo decidimos dejarlo en manos de ustedes a escondidas de mi papá porque pensaba venderlo. Lo maltrata, lo patea”, escribió el niño al comenzar la misiva.



Andrés relató en su carta uno de los capítulos más violentos que vivió su mascota. “Una vez lo pateó (el padre) tan feo que le lastimó su colita. Espero que puedan ayudarlo y lo cuiden”, añadió. Además, el niño dejó uno de sus osos de peluche favoritos para que su perro no lo olvide.

Rous Segura, directora de Xollin, resaltó en su cuenta de Facebook la actitud valiente de pequeño y agradeció su gesto de cariño con el cachorro. “Queremos darle las gracias por recordar que hizo el acto más grande, sincero y verdadero de lo que es la amistad. Ellos son nuestros amigos, ángeles y compañía”, escribió.

Segura también informó que el perro fue sometido a una evaluación veterinaria para establecer cuál era su estado de salud. La mujer afirmó que el can necesita un proceso de recuperación y ser desparasitado. Después, ingresará en proceso de adopción para encontrar un nuevo hogar que garantice su seguridad.