Shakira se hace meme a sí misma y las redes estallan

La cantante colombiana Shakira volvió a posicionarse en las tendencias globales este 4 de agosto de 2026 tras publicar la recreación de su famoso meme de 1997.

La artista sorprendió a sus fanáticos en redes sociales al actualizar la imagen donde aparecía en una oficina, un hecho reportado por KCH que captó la atención del público internacional.

Si quieres profundizar en otros momentos virales de la artista, te recomendamos leer sobre el reencuentro de Shakira con un ex.

🤖 ¿Qué motivó a Shakira a publicar la nueva fotografía?

Shakira decidió responder con humor a la imagen viral que circula desde hace años en Internet.

En la nueva versión, la cantante posa en un escritorio moderno junto a una impresora en funcionamiento, dejando atrás la escena de los noventa.

Según reportó El Heraldo de Colombia, la artista acompañó la publicación con la frase:

“Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”.

Para conocer más sobre sus colaboraciones recientes, puedes consultar la colaboración de Shakira con Ghetto Kids en Madrid.

📸 ¿Cuál es el origen de la foto original de Shakira?

La fotografía original fue capturada en 1997 por el fotorreportero Óscar Berrocal en la redacción de El Heraldo de Barranquilla.

En esa ocasión, Shakira visitó el medio para dar una entrevista tras el éxito de su álbum Pies descalzos.

Durante la sesión de fotos posó frente a un computador de escritorio apagado, detalle que años después la convirtió en meme.

También hemos analizado en detalle los eventos donde la cantante coincide con otras figuras internacionales, como el reencuentro entre Shakira y Tom Cruise.

💬 ¿Cómo reaccionaron los seguidores de la cantante colombiana?

Los fanáticos reaccionaron de inmediato ante la actualización del meme, destacando la apariencia juvenil de la barranquillera.

De acuerdo con información compartida por Soy Carmín, la imagen generó miles de comentarios en pocos minutos.

Los usuarios recordaron la evolución de la artista desde la década de los noventa hasta la actualidad.

El impacto de esta recreación demuestra cómo la artista gestiona su imagen pública, mientras sus seguidores continúan compartiendo ambas fotografías en distintas plataformas digitales.

Si deseas saber más sobre su agenda musical en Europa, te sugerimos consultar los detalles de los conciertos de Shakira en Madrid.

Shakira y meme viral; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué labor social realiza la Fundación Pies Descalzos de Shakira en Colombia? La Fundación Pies Descalzos es una organización caritativa creada por la cantante en 1997 para impulsar la educación pública de calidad. Su trabajo se enfoca en construir colegios oficiales y brindar alimentación y apoyo psicológico a miles de niños en comunidades de extrema vulnerabilidad y desplazamiento. ❓ ¿Cuál es la fortuna actual estimada de la cantante Shakira? La fortuna de Shakira está estimada en aproximadamente 300 millones de dólares según portales financieros como Celebrity Net Worth. Sus ingresos provienen de la venta de más de 95 millones de discos, giras mundiales masivas, derechos de su catálogo musical y contratos publicitarios internacionales. ❓ ¿Por qué se separaron Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué? Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación tras doce años de relación debido a crisis de pareja y acusaciones de infidelidad por parte del deportista. El rompimiento derivó en un acuerdo legal sobre la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, quienes se mudaron con la artista a Miami. ❓ ¿Cómo se llama el nuevo álbum de estudio de Shakira? El álbum más reciente de Shakira se titula ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, lanzado en marzo de 2024. Este disco incluye éxitos globales como la BZRP Music Sessions #53, TQG junto a Karol G, y colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro, Bizarrap y Grupo Frontera.

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