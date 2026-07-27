¿Shakira se ‘reconcilió’ con uno de sus ex?

La cantante colombiana Shakira reapareció sonriente y apoyada en el hombro de su expareja, el argentino Antonio de la Rúa, en una fotografía publicada en redes sociales el 26 de julio de 2026.

La imagen reaviva las especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental o profesional entre ambos.

📸 ¿Dónde se tomaron la fotografía Shakira y Antonio de la Rúa?

El empresario George Nader compartió la imagen en su cuenta de Instagram, en la que posa junto a Shakira, Antonio de la Rúa y Tonino Mebarak, hermano y mánager de ruta de la artista.

El medio Hola! informó que la reunión habría tenido lugar en el municipio de Miches, en República Dominicana, donde los cuatro disfrutaron de un momento relajado tras el cierre de la gira estadounidense de la intérprete.

Para conocer más sobre los proyectos y presentaciones europeas de la cantante, puedes consultar las fechas y detalles de los conciertos de Shakira.

👥 La evolución de la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Univisión detalló que el vínculo actual genera dudas debido a reportes previos que señalan reuniones familiares, como una cena con sus respectivos hijos en San Diego durante agosto.

Si deseas profundizar en la presencia de la artista en eventos globales, te recomendamos leer sobre su participación en el show de medio tiempo del Mundial 2026.

Asimismo, algunas versiones periodísticas afirman que el empresario argentino habría retomado labores dentro del equipo profesional de la artista de forma discreta.

Este tipo de encuentros en grandes acontecimientos públicos se complementa con el reciente saludo entre Shakira y Tom Cruise durante la cita mundialista.

❓ ¿Shakira confirmó una reconciliación amorosa con Antonio de la Rúa?

Por su parte, El Nacional aclaró que la difusión de la fotografía no confirma un romance entre las partes, dado que ninguno ha emitido declaraciones al respecto.

También hemos analizado en detalle la postura de la artista frente a los medios, incluyendo cuando Shakira denunció públicamente el uso no autorizado de imágenes manipuladas con IA.

Aunque se vinculó a Shakira con varias figuras públicas tras su separación de Gerard Piqué, la propia cantante reiteró en entrevistas recientes que no tiene pareja y se mantiene enfocada en su carrera musical.

Para explorar más sobre sus colaboraciones musicales recientes, puedes revisar el trabajo conjunto entre Shakira y Ghetto Kids.

El entorno de la artista mantiene en reserva la naturaleza exacta de su relación con De la Rúa, mientras continúan los compromisos de su gira internacional.

Shakira y Antonio de la Rúa; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cómo se llama la nueva gira mundial de Shakira? La nueva gira mundial de Shakira se llama Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Este show repasa sus mayores éxitos globales e incluye las canciones de su más reciente álbum de estudio. ❓ ¿A cuánto asciende la fortuna acumulada de Shakira actualmente? La fortuna neta de Shakira supera los 300 millones de dólares según estimaciones de publicaciones financieras como Forbes. Este patrimonio proviene de sus masivas ventas discográficas, exitosas giras mundiales, patrocinios de marcas globales y la venta estratégica de su catálogo musical. ❓ ¿Por qué se separaron Shakira y Gerard Piqué tras 12 años juntos? Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación oficial a mediados de 2022 debido a diferencias personales y presuntas infidelidades del exfutbolista. La expareja llegó a un acuerdo legal sobre la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha. ❓ ¿Dónde vive actualmente Shakira junto a sus dos hijos Milan y Sasha? Shakira reside actualmente en Miami, Florida, tras mudarse definitivamente desde Barcelona a principios de 2023. La artista colombiana eligió esta ciudad estadounidense para reiniciar su carrera musical y brindar mayor privacidad a su familia.

Te recomendamos: