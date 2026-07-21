Shakira publicó una foto con Tom Cruise y hay una pregunta que sigue sin respuesta

La foto duró apenas un tiempo en redes, pero fue suficiente para volver a poner a Shakira y Tom Cruise en el centro de la conversación.

Tres años después de los rumores que los relacionaron sentimentalmente, ambos artistas volvieron a coincidir en un escenario mundial.

La cantante colombiana compartió una fotografía junto al protagonista de ‘Misión Imposible’ durante la final de la Copa del Mundo 2026.

En la imagen, Shakira aparece sonriente mientras abraza al actor y escribió un mensaje de agradecimiento: “¡Mire quién vino a saludarme y a desearme suerte! Te queremos, Tom Cruise”.

Un encuentro que revivió viejos rumores en Hollywood

Shakira y Tom Cruise se reencuentran a tres años de rumores de romance. • Instagram @shakira – EFE

La coincidencia ocurrió durante la gran cita deportiva.

La actuación de Shakira en la final del Mundial de fútbol 2026. • EFE

Ambos estuvieron en sus respectivos shows de la final del Mundial 2026.

Sin embargo, la publicación de la artista colombiana abrió una nueva conversación entre sus seguidores.

Mientras ella decidió mostrar públicamente el encuentro, muchos se preguntaron qué ocurrió del lado del actor y si también compartiría algún mensaje sobre la reunión.

Tras dos días de dicha publicación, el protagonista de ‘Misión Imposible‘ y de ‘Digger‘ no se ha pronunciado públicamente.

La historia que empezó en Miami y volvió a aparecer

Los rumores entre ambos comenzaron en mayo de 2023, cuando fueron vistos juntos durante el Gran Prix de Miami, según Diario Las Américas.

En ese momento, algunos medios señalaron que existía una posible conexión entre las dos estrellas.

Días después, Tom Cruise habló sobre Shakira en Despierta América y destacó su talento y personalidad: “Es tan talentosa, ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo, ella es una gran persona”.

La especulación perdió fuerza cuando Shakira fue relacionada posteriormente con el piloto Lewis Hamilton (quien en julio de 2026 se mantienen en pareja con Kim Kardashian). Ahora, con este nuevo encuentro, la cantante volvió a poner sus nombres juntos, aunque todavía queda una pregunta abierta entre sus seguidores.

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