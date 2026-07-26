¡Entre lágrimas! Lo que Shakira les prometió a los niños bailarines de Uganda

Shakira concluyó las presentaciones conjuntas con el grupo infantil ugandés Ghetto Kids en Estados Unidos.

La cantautora colombiana se despidió de los pequeños bailarines entre lágrimas en camerinos tras sus espectáculos en Nueva York, prometiendo mantener el contacto telefónico y reencontrarse con ellos en Madrid durante su residencia artística programada para octubre.

🌍 ¿Cómo surgió la unión en los escenarios entre Shakira y la agrupación de Uganda?

La artista contactó a los jóvenes luego de que su coreografía del tema Dai Dai se viralizara en plataformas digitales.

La colaboración se consolidó con la participación de la agrupación en el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium y en sus recitales del Barclays Center.

Para revivir todos los detalles de esta histórica presentación musical en la final del torneo, puedes consultar la cobertura del show de medio tiempo de la Copa del Mundo.

💬 Promesa de reencuentro en la capital española

Shakira consoló a los integrantes del colectivo en el área de camerinos antes de su retorno a África.

Según reporta El Tiempo de Colombia, la intérprete aseguró a los niños que mantendrán la amistad para siempre y que sus hijos Milan y Sasha los llamarán tras su llegada a Uganda.

Además, les ofreció sumarse a sus 12 conciertos programados en la capital española para el segundo semestre.

El medio Minuto 30 confirmó que el emotivo momento quedó registrado en las redes sociales de la artista, donde los menores reaccionaron con abrazos y llanto.

Si te interesa conocer más sobre las celebridades que acompañaron a la artista durante este gran evento deportivo, te recomendamos leer el encuentro entre Shakira y Tom Cruise en el Mundial.

📢 ¿Qué mensaje emitió la cantante tras la despedida de los bailarines?

Junto al video del encuentro, la cantautora publicó una reflexión dirigida a dirigentes políticos y empresarios.

El Diario de NY destaca que la colombiana instó a la sociedad a invertir en la niñez vulnerable para garantizar la igualdad de oportunidades a nivel mundial, agradeciendo la inspiración transmitida por los bailarines ugandeses.

🔮 Próximos pasos de la gira internacional

La primera etapa norteamericana del tour Las Mujeres Ya No Lloran finalizó el 25 de julio en Atlantic City.

La expectativa se traslada ahora al inicio de sus presentaciones en España durante el mes de octubre.

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