Mauricio Núñez dedica emotivo mensaje a su esposa tras siniestro

El cantante ecuatoriano Mauricio Núñez dedicó un emotivo mensaje a su esposa, Giomara Lozada, fallecida tras el siniestro de tránsito ocurrido el pasado 12 de agosto de 2026, a través de sus plataformas digitales oficiales y tras haber superado una intervención médica y salir de la casa de salud donde permanecía internado.

La publicación del vocalista principal de la agrupación Los Hermanos Núñez marca su reaparición pública luego del siniestro de tránsito en el que perdió la vida su cónyuge y resultaron con lesiones dos de sus hijos.

Mauricio Núñez dedica emotivo mensaje a su esposa en redes

En su cuenta personal de Facebook, el músico compartió una dedicatoria directa hacia su compañera sentimental, a quien identificó como su señora Giomarita.

El texto estuvo acompañado por dos fotografías del archivo personal de la pareja, las cuales retratan su relación desde una etapa temprana de sus vidas.

En el mensaje escrito en su perfil, el artista expresó: “Toda mi vida contigo, mi amor… Solo yo sé lo que siento por tu partida… pero me consuela saber que el amor que compartimos nunca morirá. Por siempre seremos mi señora Giomarita”.

Primera aparición en video tras el alta médica

Además de la dedicatoria en imágenes, el intérprete grabó un video en el que se dirigió a sus seguidores para comunicar el estado en el que se encuentra.

En su intervención, Núñez confirmó que ya se encuentra en casa y atravesando un periodo de recuperación en compañía de su núcleo familiar.

Agradecimiento por el respaldo nacional e internacional

Durante su intervención, el cantante extendió su gratitud hacia los ciudadanos e instituciones que manifestaron su solidaridad. “Estoy muy agradecido por todas las muestras de cariño que ustedes me han brindado, a nivel nacional e internacional. Quiero agradecer a todas las instituciones, a todos quienes se solidarizaron en este momento fuerte de nuestras vidas”, manifestó.

Asimismo, resaltó el papel desempeñado por sus hijos durante este proceso, calificándolos como un pilar fundamental en la unión de su hogar, y transmitió un saludo conjunto con su hermano Orlando: “Estamos contentos, muy felices, con Orlando de todo, todo su cariño. A todos, a todos, absolutamente a todos, nuestro abrazo”.

Proyección artística y continuidad musical

Hacia el cierre de su mensaje en video, la primera voz de Los Hermanos Núñez ratificó su intención de continuar sobre los escenarios una vez superada esta etapa: “Aún hay mucho camino por recorrer y miles de canciones por cantar. Y esperamos verlos ahí para juntos seguir cantando la mejor música del mundo“.

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