Muere Laura Cardoso, actriz brasileña que marcó generaciones en televisión y teatro

La actriz brasileña Laura Cardoso murió en São Paulo a los 98 años. Su familia confirmó el fallecimiento este martes, 18 de agosto de 2026. Cardoso murió la noche del lunes por causas que todavía no se han divulgado.

La noticia generó homenajes en el mundo de la cultura brasileña. La actriz acumuló más de 100 trabajos durante una extensa trayectoria que comenzó en las radionovelas y continuó en la televisión y el teatro. “Nuestra grande estrella se despidió. Laura Cardoso estará para siempre en nuestros corazones”, señaló su cuenta oficial de Instagram.

Laura Cardoso comenzó su carrera en las radionovelas

Cardoso nació en 1927 en São Paulo, dentro de una familia de inmigrantes portugueses. Comenzó su carrera cuando todavía era adolescente. En esa etapa participó en radionovelas, un formato que alcanzaba gran popularidad en Brasil.

Durante la década de 1950 dio el salto a la televisión. Su trayectoria coincidió con los primeros años de las telenovelas en Brasil. Entre sus trabajos figuran producciones como Las pupilas del señor rector (1970) y Los Inocentes (1974).

La actriz también desarrolló una extensa carrera con la cadena Globo, uno de los principales centros de producción audiovisual de Brasil. Allí protagonizó Mujeres de arena (1993), Camino de las Indias (2009) y Sol Naciente (2016), entre otras producciones.

Al mismo tiempo, Cardoso mantuvo una presencia importante en los escenarios de São Paulo. Participó en producciones teatrales emblemáticas como Plantão 21 y Camino de salvación. Así, construyó una carrera que combinó televisión y teatro durante varias décadas.

Una trayectoria reconocida en Brasil

En una de sus últimas entrevistas, publicada en 2023 por el diario Folha de São Paulo, Cardoso recordó el vínculo que mantuvo con la televisión y el teatro. “Espero haber dejado buenos ejemplos, recuerdos bonitos de trabajos y que todo lo bueno sea visto de nuevo”, afirmó entonces.

La actriz también definió a la televisión y al teatro como sus “casas”. Además, destacó el papel de la cultura dentro de la sociedad y sostuvo que “un país sin cultura muere”.

A lo largo de su carrera, Cardoso recibió numerosos premios y reconocimientos. Entre ellos estuvo el Premio Shell de teatro. También obtuvo varios Premios Grande Otelo por sus papeles en televisión y recibió la Orden del Mérito Cultural, otorgada por el Gobierno brasileño.

Su trayectoria también recibió un reconocimiento reciente. El año pasado, Cardoso inauguró con una estrella el nuevo camino de la fama instalado en la sede de Globo.

Con su muerte, Brasil despide a una actriz que desarrolló una carrera de más de siete décadas entre las radionovelas, la televisión y el teatro. Su trabajo dejó una extensa lista de producciones y reconocimientos en la cultura brasileña.

Laura Cardoso, você SEMPRE será lembrada! ❤️ pic.twitter.com/jhQRrxphFM — Tracklist (@tracklist) August 18, 2026

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