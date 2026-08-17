‘Ice Princess’ pierde a sus dos protagonistas tras la muerte de la actriz Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg

Hayden Panettiere fallece un año después de Michelle Trachtenberg, por lo que la película de Disney ‘Ice Princess’ (2005) ha quedado envuelta en una profunda tragedia ya que ambas actrices fueron sus protagonistas.

Con este trágico suceso, la cinta juvenil pierde a sus dos actrices principales en tan solo un año, tras la partida de Michelle Trachtenberg en febrero de 2025, a los 39 años.

¿Cuál es la trama de ‘Ice Princess’?

Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: las estrellas de ‘Ice Princess’ que murieron jóvenes.

‘Ice Princess’ narra la historia de Casey Carlyle (Trachtenberg), una joven presionada por su madre para ingresar a Harvard.

Para obtener una beca de física, Casey analiza las leyes del movimiento en el patinaje artístico, disciplina de la que termina enamorándose.

En la pista conoce a Jen Harwood (Panettiere), una talentosa patinadora que la impulsa a desafiar las expectativas familiares y perseguir su sueño profesional.

La muerte de Panettiere y Trachtenberg deja un legado imborrable en la televisión y el cine de los años 2000.

¿Dónde ver ‘Ice Princess’?

La película está disponible en la plataforma de streaming Disney Plus?

La muerte de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere, quien interpretó al personaje de Jessica en la serie ‘Malcolm el de en medio’.

El 16 de agosto de 2026 fue hallada inconsciente por un amigo que llamó al 911 pero no lograron reanimarla. La autopsia reveló un paro cardíaco.

Muere a los 36 años Hayden Panettiere.

La muerte de Michelle Trachtenberg

Muerte de Michelle Trachtenberg fueron complicaciones de la diabetes mellitus.

La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York confirmó el 16 de abril de 2025 que Michelle Trachtenberg falleció por complicaciones derivadas de la diabetes mellitus.

Una investigación detallada reveló que la actriz había estado lidiando con serios problemas de salud, incluyendo un reciente trasplante de hígado que no tuvo el resultado esperado.

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