Los mejores videojuegos de este 2020

Este año, los ‘gamers’ se concentraron en los videojuegos. El aislamiento les dio la oportunidad de dedicarse más tiempo a esta actividad, mientras que las empresas aprovecharon la coyuntura con más títulos.

Según el ‘gamer’ Sebastián Racines, Fall Guys es la sensación de este año. Se trata de un juego del género battle-royal.



Racines cuenta que se trata del título más jugado, entre los lanzados en la pandemia. Ocupa el segundo lugar en la lista general de este 2020. Le antecede League of ‘Legends.



Racines asegura que, sin embargo, él prefiere los títulos de Nintendo. Este año, Animal Crossing, que se juega en esta plataforma, alcanzó gran éxito y se convirtió, en marzo, en una válvula de escape en el peor momento de la crisis.



En el juego, el ‘gamer’ puede fugarse a una isla en medio del océano para tener una vida normal. El portal especializado Xataka también lo destaca.



Otro título muy tomado en cuenta este año es Hades. Se trata de un programa protagonizado por Zagreo. Él está obsesionado con dejar su reino. Lucha contra hordas de enemigos en distintos niveles.



En el 2020 sobresale también Assassin’s Creed Valhalla, para plataformas como Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 y PC. La historia enfrenta a vikingos y templarios en el asedio de las costas inglesas.



También los míticos sapos de Battletoads entraron por la puerta grande para PC y Xbox One. Este título de acción y disparos es un homenaje a los videojuegos de los años 90.



Este 2020 destaca, por otra parte, The Last of Us: Part II para PS4. Resaltan las habilidades de los dos protagonistas, la calidad de sus gráficos y la tecnología para ocultar pantallas de carga. Fue desarrollado por el estudio Naughty Dog.

​

Este dio un paso importante al romper un tabú en la industria e introducir a un hombre ‘trans’ como coprotagonista de buena parte de la trama.



En cambio, Final Fantasy VII Remake basó su éxito este año contando de nuevo la historia del personaje Cloud y su entorno. Introdujo algunos cambios. El sistema de pelea es totalmente distinto y permite combinaciones entre los combatientes, añadiendo estrategia y planificación.



Doom: Eternal 2 fue lanzado para PC, PS4, Xbox y Switch en junio. Buscó, con éxito, que el jugador se sienta poderoso frente a sus enemigos.



Star Wars: Squadrons, para PC, PS4 y Xbox One, es un juego de la saga, versión 2020, en el que la acción se mezcla con la gestión de una nave y el mantenimiento de las armas.



La aparición de la nueva consola PS5 impulsó la llegada de Demon’s Souls Remake. Es parte de una serie, pero incluye mejores gráficos y controles.

Uno de los videojuegos que más expectativa generó este año fue Cyberpunk 207’, pero su llegada no fue satisfactoria. Sony incluso retiró temporalmente el juego de su tienda digital y reembolsa su valor a quienes quieran devolverlo.