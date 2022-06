Louise Brown, la primera persona nacida por inseminación artificial

En 1978 nació por primera vez una bebé bajo el método de fecundación ‘in vitro’ (FIV). Desde ese entonces, este procedimiento ha permitido el nacimiento de millones de bebés más alrededor del mundo.

Se trata de Louise Brown, quien nació el 25 de julio de 1978 en Manchester, Inglaterra, y se convirtió en el primer caso de éxito de la inseminación artificial.

Tras pasar nueve años intentando concebir sin mayor éxito debido a una obstrucción en las trompas de falopio, los padres de Louise, Lesley y John Brown, cruzaron caminos con las tres personas que cambiarían su vida, pero también revolucionarían completamente la ciencia: Robert Edwards, fisiólogo; Patrick Steptoe, ginecólogo y Jean Purdy, especialista en embriología.

Entre los tres, y a partir de muchos estudios, lograron realizar el procedimiento que llevaría al nacimiento de Louise.

Para esto se extrajeron ovocitos de los ovarios de la madre y los pusieron en una sustancia líquida junto con espermatozoides, por fuera del cuerpo de la mujer. Después de que el óvulo fue fecundado, permaneció algunos días en el líquido.

Para finalizar, el embrión se implantó en el útero de la mujer y se esperó que esto resultara en un embarazo.

Sin embargo, nada ocurrió sin que los médicos recibieran bastantes comentarios negativos por parte de algunos gobiernos y de la iglesia, que no reconocía al procedimiento como un método para concebir. Incluso, otros médicos con la misma especialidad se negaron a aceptar el éxito de lo que sería la FIV.

Para el 2010, la comunidad médica ya se sentía más positiva con el procedimiento, por lo que el Dr. Robert Edwards, el único de los tres médicos iniciales que seguía con vida, ganó el Premio Nobel de Medicina.

On this day in 1978 the first IVF baby, Louise Brown was born, being held here by Nobel Laureate Robert Edwards, whose research enabled IVF. Although the media referred to Louise Brown as a "test tube baby", her conception actually took place in a petri dish.#NobelPrize pic.twitter.com/mBoMtlSCuh