El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional informó que este martes 12 de agosto de 2025 se producirá el pico máximo de la lluvia de meteoros Perseidas. Este fenómeno será visible en todo Ecuador si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Las Perseidas, conocidas como ‘Lágrimas de San Lorenzo’, ocurren cada año entre julio y agosto. Se originan cuando la Tierra atraviesa la corriente de escombros del cometa 109P/Swift-Tuttle, descubierto en 1862 y con un período orbital de 133,28 años.

¿Cuándo es la lluvia de las Perseidas?: madrugada del 12 de agosto de 2025.

Tasa estimada: entre 80 y 100 meteoros por hora.

Visibilidad: desde la 01:00, con mejor observación hasta el amanecer.

Punto de origen: constelación de Perseo, en dirección noreste.

Riesgo: brillo de la Luna podría reducir la visibilidad.

📍 Mejor ubicación para ver las Perseidas

Lluvia de meteoros Perseidas – ¿Dónde ver?: El Observatorio Astronómico de Quito recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica. La observación no requiere telescopios ni binoculares.

Escoger zonas rurales o miradores lejanos a la ciudad.

Evitar alumbrado público y luces directas.

Consultar pronóstico del tiempo antes de salir.

Mirar hacia un punto intermedio entre el horizonte y el cénit.

Permanecer cómodo en hamaca o colchoneta para mayor campo de visión.

¿Cuál es el mejor momento para ver la lluvia de meteoros Perseidas?:

🔎 Guía rápida para observadores principiantes

Según el boletín del Observatorio Astronómico de Quito, seguir estos pasos mejorará la experiencia:

Llegar al sitio elegido al menos 20 minutos antes para que los ojos se adapten a la oscuridad.

Vestir ropa abrigada y llevar manta o saco de dormir.

Evitar mirar pantallas de celular durante la observación.

Usar aplicaciones de mapas estelares para ubicar la constelación de Perseo.

Tener paciencia: los meteoros aparecerán de forma intermitente.

