En entrevista exclusiva con EL COMERCIO, Pablo Cruz, protagonista de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, habló sobre el reto de interpretar a Roberto Gómez Bolaños y el orgullo de formar parte del homenaje a Chespirito.

Contó cómo la serie equilibró respeto y mirada moderna, reveló la importancia de personajes como Don Ramón y dejó abierta la posibilidad de que el universo de Chespirito siga creciendo.

Pablo, en una entrevista con Adela Micha dijiste que el resultado de tu imagen como Chespirito fue el trabajo de muchas personas y tu propio esfuerzo. Ahora que la serie llegó a su final, ¿estás satisfecho con el resultado?

Estoy muy satisfecho. Me siento honrado y especial por haber pertenecido a él. Me siento orgulloso de lo que hicimos como equipo. Sabíamos que era un reto muy difícil hacerle justicia y hablar de estos personajes tocando temas sensibles, pero de una manera digna, entretenida y divertida.

¿Qué tan desafiante fue interpretar a Roberto Gómez Bolaños y, a través de él, a personajes como El Chavo, el Chapulín o el doctor Chapatín?

No sé qué tanta vida les di yo a esos personajes. Nuestro trabajo era contar la vida de Roberto, desde una perspectiva familiar, de sus hijos, colegas y colaboradores. Ese fue el Roberto que me tocó interpretar. No hice al Chavo o al Chapulín, sino a un padre, colega, esposo, amante. Creo que lo logramos entre todos.

¿Cómo se logra equilibrar el respeto al legado de Chespirito con una mirada moderna a su figura?

Ese equilibrio se logra sabiendo que no estábamos recreando el contenido original. Esta es una ficción sobre el hombre detrás de los personajes, no sobre los personajes mismos. El Roberto que interpreté no es el de la pantalla, sino el que estaba detrás de ella. No era una biopic literal, sino una interpretación desde la mirada de su familia.

Has dicho que la serie refleja la perspectiva de la familia Gómez Fernández. ¿Han conversado sobre el impacto de eso, incluyendo temas como el de Florinda Meza?

Claro que lo hemos conversado. La intención fue hacer un homenaje a sus padres y también a sus colegas. Florinda aparece ficcionada como Margarita. Sabemos que las cosas no pasaron tal cual, pero es una ficción, y nos apoyamos en herramientas narrativas para contar la historia. Florinda, como figura mediática, se integró a la conversación pública y eso ayudó a difundir la serie. Su participación generó debate y eso también aportó al éxito.

¿Ella participó en el proceso de producción?

No. No se integró a la producción ni a las conversaciones previas, pero sí mediáticamente durante el estreno. Se convirtió, sin querer, en una promotora de la serie al participar en la conversación pública. Y eso, más allá de sus intenciones, fue importante porque le corresponde ser parte de esa historia.

De las entrevistas que han dado, se desprende que el personaje más querido de la serie original era Don Ramón. ¿Cómo llegaron a esa conclusión?

Lo decían los mismos integrantes originales de la vecindad. Ramón Valdés era muy querido, simpático, alegre. Nuestra investigación y entrevistas también lo reflejaban. Él realmente quería ser amigo de todos, sin mala onda. Y eso se veía en su personaje. Don Ramón era el centro del conflicto y la dramaturgia de la vecindad.

¿Y entre ustedes, los actores de la serie, quién crees que se ganó más el cariño del público?

Creo que también fue Don Ramón. Miguel Islas, quien lo interpretó, es alguien muy carismático y empático. Eso facilitó que se mimetizara con el personaje y que el público conectara con él.

¿Qué responsabilidad sientes al interpretar a un personaje que forma parte de la nostalgia de toda América Latina?

La responsabilidad que me corresponde es la descrita en mi contrato. Mostrarme siempre en favor de la historia, trabajar con todo mi compromiso como actor e intérprete. Eso es lo que pude aportar.

¿Crees que quienes amaron los programas de Chespirito ahora verán al personaje de otra manera tras ver la serie?

Sí, porque antes lo admirábamos sin conocer el origen de esos personajes. Ahora tenemos una idea de las dificultades que enfrentó Roberto Gómez Bolaños en esas etapas de su vida.

Se habla de expandir este universo con más películas o series. ¿Qué tan real es esa posibilidad?

No lo sé con certeza, yo no estoy en esa conversación. Pero el universo de Chespirito es enorme y seguramente habrá muchas oportunidades para que su propiedad intelectual siga generando risas, empatía y unión familiar. Ojalá se haga con la misma pasión, dedicación y profesionalismo con que hicimos esta serie.

