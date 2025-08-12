La espera por ‘Shrek 5’ acaba de alargarse otra vez. Universal Pictures y DreamWorks Animation han decidido mover su estreno del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Se trata del segundo retraso para la película que, según contó Crónica, promete el regreso del carismático ogro verde junto a Fiona y Burro, además de nuevos personajes como la hija adolescente de la pareja, interpretada por Zendaya.

El anuncio ha provocado reacciones encontradas. Por un lado, el estudio apuesta por el verano, una temporada en la que ya ha triunfado con sagas como ‘Mi Villano Favorito’ y ‘Cómo entrenar a tu dragón’. Por otro, las críticas por el rediseño de los personajes y la ausencia de Eugenio Derbez como voz de Burro han alimentado la incertidumbre entre los fans.

🟢 Shrek regresa… pero no tan pronto

La nueva entrega reunirá a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en sus papeles originales. Zendaya se suma como la hija adolescente de Shrek y Fiona, un personaje que, de acuerdo Hipertextual, ha despertado teorías virales en redes sociales. Los directores Conrad Vernon y Walt Dohrn, veteranos de la saga, trabajan junto a Brad Ableson para dar forma a esta historia, respaldados por productores de peso como Gina Shay y Chris Meledandri.

El retraso, aunque no confirmado oficialmente por los estudios como un cambio estratégico, parece responder a la intención de evitar la fuerte competencia navideña de títulos como ‘Avengers: Doomsday’ o ‘La Era de Hielo 6’. En cambio, la fecha de verano permitiría más tiempo para pulir la animación y aprovechar un público familiar más activo.

😮 Un rediseño que desató polémica

Cuando DreamWorks lanzó el primer adelanto de ‘Shrek 5’, las redes sociales reaccionaron con fuerza. 20 Minutos reportó que el nuevo diseño generó comentarios irónicos, incluso comparaciones con una “rinoplastia” y otros retoques estéticos. Algunos defendieron la actualización, justificándola por el paso del tiempo de los personajes, mientras otros consideraron que alteraba innecesariamente la esencia de la saga.

rhinoplasty, lip filler, cheek implants, jaw shave, chin reduction, face lift, blepharoplasty, buccal fat removal, botox, eye lift, cheek filler pic.twitter.com/JhZSIrYl8D — yasmin (@ycsm1n) February 27, 2025

🤔 La teoría sobre la hija de Shrek

Entre las controversias, una destaca por su alcance viral: ¿es la hija de Shrek trans? Según explicó Capital FM, el teaser mostró a Zendaya con ojos marrones, mientras que en ‘Shrek Forever After’ la hija original, Felicia, tenía ojos azules. Esto llevó a algunos usuarios a especular que el personaje podría ser uno de los hijos varones que habría hecho su transición.

Aunque DreamWorks no ha confirmado ni desmentido nada, los directores han recordado que el adelanto fue lanzado antes de tiempo por una filtración, y que los detalles podrían cambiar en el montaje final. Otros argumentan que el cambio de color de ojos es algo común con la edad o simplemente una licencia creativa.

Pause, not to be a Shrek nerd, but I'm sure Felicia is the only girl out of the ogre triplets and she has blue eyes.



That means either Fergus or Farkle transitioned, let's go? pic.twitter.com/GkE7ByVAHX — Sarky 🐻 Find me on 🟦☁️🦋 (@SarkyFancyBear) February 27, 2025

🎬 Un largo camino hasta 2027

El desarrollo de ‘Shrek 5’ ha sido un viaje accidentado. Hipertextual recuerda que comenzó hace más de una década, y que en 2024 recién se confirmó la producción activa. Desde entonces, la fecha se ha movido varias veces, generando una mezcla de expectación y frustración en los seguidores.

El verano de 2027 pondrá a la cinta frente a competidores como ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’. Sin embargo, la estrategia podría dar frutos si logra aprovechar la nostalgia y el interés por las nuevas tramas familiares que trae el ogro verde.

Por ahora, los fans tendrán que esperar un año más para descubrir si la historia, la animación y las sorpresas que promete la producción cumplirán con las altas expectativas. El pantano se hace esperar… pero promete volver a rugir en grande.

