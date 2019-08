La literatura científica impulsa la exportación de la guayusa

LEA TAMBIÉN

La guayusa es una hierba milenaria que crece de manera natural en la Amazonía ecuatoriana. A su carácter espiritual -es usada en ceremonias y rituales indígenas- se suman sus propiedades energizantes.

La guayusa tiene la misma cantidad de cafeína que el café, el mismo nivel de antioxidantes que el té verde y una serie de vitaminas y minerales.



El cultivo tradicional de la guayusa se da en chacras y, en el último lustro, se ha convertido en una fuente alimenticia y de ingresos para las comunidades de zonas tropicales.

En este contexto, la Universidad Regional Ikiam, a través de Graham Wise, consejero de tecnología, y de la carrera de Ingeniería Agroecológica, ha realizado investigaciones que han servido para mejorar los procesos productivos de la guayusa. Uno de los artículos que se publicaron lleva por nombre Assessing the History of Safe Use of Guayusa, un texto presentado en Journal of Food and Nutrition Research.



Durante el último año, y con el apoyo de esta literatura científica donde se confirma que la guayusa tiene un uso histórico que no ha causado ninguna afección tóxica a la salud de las personas, productores y empresas del país y el extranjero han tratado que el producto entre al mercado Europeo.

Wise confirmó a este Diario que, en estos días, recibió un correo de las autoridades sanitarias europeas pidiendo más información sobre este producto, que es considerado un ‘nuevo alimento’.

La guayusa cuenta con propiedades energéticas. Varias comunidades se han dedicado a la comercialización de sus hojas frescas. Foto: cortesía

En la actualidad, Estados Unidos es el mercado principal en la exportación de la guayusa. “El problema -dice Wise- es que el precio que se paga es muy bajo, por eso se está trabajando para entrar al mercado europeo. Allá los consumidores valoran mucho más los productos vinculados con la salud y el bienestar”.



Entre los países donde ya se exporta la guayusa ecuatoriana están Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Arabia Saudita y Canadá.



El impacto de estas investigaciones también ha afectado de forma positiva el valor de la hoja fresca de guayusa, que en mercados como el de Canadá pasó de 25 centavos por libra a 40 centavos por libra.



La idea del trabajo que se está impulsado desde Ikiam es que en los próximos años más comunidades puedan vender hojas secas y luego empaquetarlas para la venta internacional y, finalmente, que sean ellas las que creen sus marcas.



Con el mejoramiento de los procesos productivos de la guayusa también se busca que las comunidades puedan trabajar con las cadenas de té más grandes del mundo.



En los estudios presentados, los investigadores también resaltan que esta planta es un antioxidante natural que puede consumirse sin problema alguno en infusiones o tés.

Wise cuenta que otro de los objetivos de este trabajo es apoyar a las comunidades amazónicas, sobre todo de Napo y Pastaza, a fortalecer la cadena de valor en torno a la producción de guayusa. “Una de las cosas que queremos es crear una cadena de valor internacional ética que respete más a las comunidades”, dice.