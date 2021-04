LinkedIn dice que datos de algunos usuarios fueron extraídos y publicados para su venta

Algunos datos de LinkedIn, incluidos perfiles públicos de algunos miembros, fueron extraídos y publicados para su venta, según una investigación del sitio de redes profesionales de Microsoft Corp.

El incidente no supuso una violación de datos y no se incluyeron datos de cuentas de miembros privados de la plataforma, dijo LinkedIn en una publicación de blog el jueves 8 de abril de 2021, y agregó que la información a la venta es una recopilación de datos de varios sitios web y empresas.



LinkedIn declinó aportar más detalles sobre el incidente, incluida la cantidad de usuarios afectados.



CyberNews informó el 6 de abril que un archivo de datos extraídos de 500 millones de perfiles de LinkedIn se puso a la venta en un popular foro de piratas informáticos.



Más temprano en la semana, Facebook Inc dijo que "actores maliciosos" habían obtenido datos antes de septiembre de 2019 "raspando" perfiles utilizando una vulnerabilidad en la herramienta de la plataforma para sincronizar contactos.

La red social más grande del mundo no notificó a más de 530 millones de usuarios cuyos datos fueron obtenidos y publicados recientemente en una base de datos, y no tiene planes de hacerlo, dijo el miércoles 7 de abril de 2021 un portavoz de la compañía