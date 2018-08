Libros para leer durante las vacaciones en menos de tres horas

LEA TAMBIÉN

Según How Long To Read, una herramienta web que calcula el tiempo aproximado que una persona necesita para leer una publicación, ‘Pelea de Gallos’, el nuevo libro de relatos que la guayaquileña María Fernanda Ampuero presentará este martes en Mr. Books de El Jardín, se puede despachar en una hora con cuarenta y dos minutos.

El libro, publicado por la editorial española Páginas de Espuma, tiene 13 relatos protagonizados por mujeres. Mujeres que muestran, a veces de una forma aterradora, que la familia muchas veces no es ese lugar de paz y armonía del que tanto se habla sino uno donde reina el caos, la soledad y la indefensión de los más débiles.



A ‘Pelea de Gallos’ se suma una serie de libros entre clásicos y novedades editoriales que se pueden leer por completo en un lapso de una a tres horas máximo.



La lectura de este tipo de obras, que se pueden leer de un solo tirón -no por eso su contenido es superficial-, es una buena opción para anotar en la lista de cosas por hacer en época de vacaciones o en el próximo feriado.



Otra de las novedades literarias que se puede leer mientras se disfruta de la playa, la montaña o de una tarde de sol o lluvia -si está en Quito pueden suceder las dos cosas entre que se inicia y se termina la lectura- es ‘Golems’, de la escritora quiteña Marcela Ribadeneira.



Este libro, publicado por la Editorial El Conejo y que puede leerse en una hora y media, reúne seis cuentos poblados de personajes inusuales como una vaca, un aguacate o un cuerpo inerte. En estos relatos se abordan sentimientos como el dolor, la impotencia o el miedo vinculados a la idea de la muerte, a través de una serie de hechos cotidianos donde se mezcla la ficción científica con la magia antigua.



‘Todos deberíamos ser feministas’, de la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, no es una novedad editorial. Se publicó en el 2015, pero se ha convertido en uno de los libros más leídos de los últimos años.



En esta publicación, que según How Long To Read se puede leer en 54 minutos, Adichie lanza una serie de reflexiones sobre lo que significa ser feminista en el siglo XXI. El libro recoge y amplía la charla que dio la autora en su TEDx Talk del 2013 y en la que invita al público a romper con los estereotipos de lo que significa ser feminista, a través de referencias a hechos de su vida.



Una de la novedades editoriales más comentadas del 2017 fue ‘Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes’ de Elena Favilli y Francesca Cavallo. Esta publicación, editada por Planeta, narra la vida de 100 mujeres extraordinarias, entre ellas Frida Kalo, Jane Goodall, Coco Chanel, Nina Simone, las hermanas Bronte y Marie Curie.



A estas mujeres se suman juezas, chefs, astronautas y deportistas que se han convertido en ejemplo de superación. La publicación también cuenta con ilustraciones de 60 artistas de distintas latitudes. Se puede leer en un tiempo aproximado de tres horas y 10 minutos.



Uno de los clásicos que se pueden leer de un solo tirón, exactamente en dos horas con dos minutos, es ‘Alicia en el país de las maravillas’, de Lewis Carroll. El clásico cuenta la historia de Alicia, una niña que cae por un agujero a un mundo peculiar poblado por humanos y por una serie de criaturas antropomórficas.



