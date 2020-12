La llegada de Cyberpunk 2077 genera gran expectativa

El videojuego Cyberpunk 2077 es uno de los títulos más esperados de la última década. Para este diciembre del 2020 se ha confirmado su lanzamiento oficial al mercado.

Se trata de un programa pronto a estrenarse con una perspectiva en primera persona. Los 'gamers' asumirán el papel del personaje ‘V’. Este tiene un arsenal de armas, opciones furtivas y de combate cuerpo a cuerpo, los cuales pueden ser modificados.



El ‘gamer’ Federico Rojas dice que los gráficos y las innovaciones que la empresa desarrolladora ha adelantado son muy atractivos. Él recuerda que el título fue anunciado por primera vez hace más de ocho años con un ‘tráiler’ muy corto. Luego de unos meses se presentó un avance con gráficos impresionantes, con un gran nivel de detalle para la época.



Estaba previsto que Cyberpunk 2077 sea lanzado en abril de este 2020, pero se postergó por la pandemia a noviembre de 2020. Cuando quedaban pocas semanas para su estreno, la productora polaca CD Projekt anunció que establecieron una nueva fecha, el 10 de diciembre. La compañía lanzará el juego simultáneamente para PS4, PS5, Xbox One y Series X/S, PC y Google Stadia.



Rojas añade que otro factor para tanta expectativa puede ser que la empresa creadora del videojuego es una compañía muy prestigiosa y querida por los gamers. En 2007 la productora lanzó el título The Witcher, que fue muy bien recibido. La saga siguió en 2012 y 2015 con The Witcher 2 y 3. Esta última se convirtió en un clásico para los videojugadores y fue premiado como el juego del año, en 2015.



Los gamers sienten además cercana a CD Projekt porque suele lanzar los juegos completos. Contrariamente a lo que hacen la mayoría de las otras productoras, que ponen a disposición de los gamers versiones básicas de los títulos. Estas luego exigen pagos para que los usuarios puedan acceder a extensiones y complementos de esos videojuegos. CD Projekt no lo hace y los consumidores lo aprecian.

Video: YouTube, cuenta: Cyberpunk

Por si fuera poco, los realizadores independientes pueden usar secciones o fragmentos de las producciones de CD Projekt, en Youtube u otra plataforma. Nunca reciben reclamos de derechos de autor y, al contrario, la productora polaca agradece que se tome el juego para mostrarlo a más personas.



Una realidad parecida a la nuestra



Además de la expectativa y la empatía con la productora, Cyberpunk 2077 muestra en sus anuncios un mundo muy parecido al real. Esto incluye una sociedad planetaria conectada por una red en la que todo puede ser hackeado: teléfonos, cámaras de seguridad, drones, puertas de vehículos y armas.



Rojas recuerda que en un anuncio del videojuego de más de 40 minutos en 2018 se mostró a un personaje que usaba un implante de retina que le permitía hackear objetos a distancia.

Las similitudes con nuestra realidad actual se muestran también en los escenarios de la ciudad en los que se desarrolla el juego, Night City. Tiene un centro que es orgullo de la ciudad: sede de las corporaciones y carteles de neón, con tiendas no aptas para todos los bolsillos. También hay un antiguo distrito industrial, donde el dinero se mezcla con el crimen y personas de diferente procedencia buscan salir adelante. El barrio latino es residencial y suburbano, con problemas raciales y choque de culturas. Además, hay sitios separados de la ciudad, donde operan grupos criminales.





Videojuego personalizado al máximo



Otro aspecto que atrae a quienes esperan la llegada de Cyberpunk 2077 es que todo puede cambiar radicalmente en el videojuego, según lo que el ‘gamer’ elija. Es posible crear un avatar muy personalizado. Además, se usa una tecnología futurista: una forma ilegal de entretenimiento permitirá a los videojugadores revivir experiencias para buscar pistas y así cumplir objetivos.



El título trae también ideas inimaginadas hasta ahora en el mundo de los videojuegos. Por ejemplo, personajes que no hablan inglés, pero compran implantes traductores para comprenderlo. Dependiendo del avance de estos elementos, la calidad de las traducciones varía. Otro ejemplo: se lucha por un chip que contiene el secreto de la vida eterna, lo que le da una arista filosófica a Cyberpunk 2077.



En cuanto a la jugabilidad se refiere, los tiroteos, momentos de combate y escenarios son impresionantes. Pero también se puede completar la misión sin matar: actuando de manera sigilosa y mejorando las habilidades de hackeo.



A todo lo mencionado se suma que el popular actor Keanu Reeves formará parte del elenco de personajes que tendrán relevancia en el transcurso del juego.