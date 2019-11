Médicos difunden imágenes de los pulmones de un hombre que fumó una cajetilla diaria por treinta años

LEA TAMBIÉN

Lejos del color rosado que deberían tener los pulmones de una persona, los de un ciudadano de China que durante 30 años fumó una cajetilla diaria de cigarrillos tenían una apariencia similar a la del carbón que queda luego de una parrillada. Además, los órganos estaban extremadamente inflamados como consecuencia del hábito que le costó la vida al hombre de 52 años.

Las impactantes imágenes fueron difundidas por doctores del Wuxi People's Hospital en Jiangsu (China) quienes extrajeron los órganos luego del deceso del ciudadano, quien se vio afectado durante varios años por enfermedades pulmonares. Así lo reporta el tabloide británico DailyMail.



El video, grabado por los médicos, ha sido visto más de 25 millones de veces en las redes sociales de China. Allí los usuarios calificaron a las impactantes imágenes como "la mejor campaña en contra del cigarrillo" que jamás hayan visto.



"¿Aún tienes el coraje para fumar?", escribió el hospital en el texto que utilizó para acompañar la difusión del clip en redes sociales. El escrito tiene la intención de llamar a la reflexión a los ciudadanos de China, uno de los 20 países con mayor número de fumadores, según reportes del diario británico Telegraph.



Según el DailyMail, los órganos fueron extraídos del hombre porque en vida él firmó un consentimiento para que estos sean donados. Sin embargo, los médicos no tardaron en darse cuenta que los pulmones no podrían ser colocados en el cuerpo de otra persona que los necesitara.



El doctor Chen, cirujano especialista en trasplante de pulmones del centro médico dijo que hallar en esas condiciones los pulmones del paciente fue toda una sorpresa, pues si bien se le hizo exámenes de oxigenación que no mostraron problemas en los pulmones, al extraerlos del cuerpo "nos dimos cuenta que no podríamos utilizarlos".



El hombre de 52 años tuvo una muerte cerebral. Poco tiempo después de su deceso los médicos extrajeron los pulmones. El doctor aclara que en China, los ciudadanos disfrutan de fumar cigarrillos, por lo que no se impone una restricción a los pulmones donados por fumadores, sin embargo, estos deben cumplir estrictos estándares.

Según el médico, se aceptan los pulmones "de personas menores de 60 años que murieron recientemente. Infecciones menores en los pulmones son aceptables y si estas condiciones se cumplen consideramos realizar el trasplante", pero este no fue el caso de este ciudadano.



Según el DailyMail, el donante de los pulmones había sufrido de enfisema pulmonar, una enfermedad que, según explica la Clínica Mayo en su sitio web, causa dificultades para respirar.



"Las personas que padecen enfisema tienen dañados los sacos de aire de los pulmones (alvéolos). Con el correr del tiempo, las paredes internas de los sacos de aire se debilitan y se rompen, lo que crea espacios de aire más grandes en lugar de muchos espacios pequeños. Esto reduce la superficie de los pulmones y, a su vez, la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo", asegura el portal.



Esta enfermedad es causada por la "exposición prolongada a irritantes transmitidos por el aire", entre los que están el humo del tabaco, de la marihuana y la contaminación.



Peter Openshaw, del National Heart and Lung Institute del Reino Unido aseguró al Daily Mail que esta enfermedad causa que los órganos se inflamen y se expandan, lo que explicaría el motivo por el cual los pulmones de este hombre son tan grandes.



Sin embargo, añade que es probable que los médicos del hospital de China hayan inflado los pulmones con aire o algún fluido antes de recolectarlos para la donación.



El doctor Chen, que también difundió el video en sus redes sociales, solicitó a las personas que dejen de fumar y añadió que "muchos fumadores de este país tienen pulmones que se ven así".