El Huawei P40 Pro, un dispositivo premiado por su calidad fotográfica y rendimiento

La tecnología del Huawei P40 Pro ha sido nuevamente destacada en esta semana. Este martes 18 de agosto del 2020, la Asociación de Expertos en Imagen y Sonido (EISA, por sus siglas en inglés) otorgó a este dispositivo el premio a la Mejor Cámara del Año, resaltando su capacidad fotográfica en distintas condiciones de iluminación.

Una de las ventajas del Huawei P40 Pro es que permite tomar fotografías de alta calidad en entornos de muy baja luz. Este dispositivo está compuesto por cuatro cámaras. La principal tiene un sensor de 50 MP. Otra es un ultra gran angular de 40 MP. La tercera es un teleobjetivo de 12 MP. Finalmente hay un sensor ToF 3D, el cual también está presente en la parte frontal junto con una cámara delantera de 23 MP. Toda esta tecnología cuenta con el respaldo de Leica que, en realidad, ha permitido mejorar considerablemente la calidad de las imágenes que se capturan con el celular.



Otra de las innovaciones en este dispositivo es el procesador Kirin 990, el primero en su categoría en estar preparado para las conexiones 5G. Su alto rendimiento permite que el sistema de cámaras pueda comunicarse sin problema alguno con la inteligencia artificial del celular. ¿El resultado? Pues si se quiere tomar una fotografía de la Luna con el zoom digital, la imagen final ya no aparece como un punto blanco en el cielo nocturno sino que se pueden apreciar los relieves del satélite natural. Esto, sin duda, es un elemento destacado para los amantes de la fotografía ya que permite obtener fotos de alta calidad en diferentes condiciones.



Frente a otros de sus competidores, el P40 Pro cuenta con una pantalla que se maneja perfectamente con una mano. Esta es una ventaja para aquellos usuarios que prefieren terminales fáciles de trabajar y que, al mismo tiempo, requieren de una gran capacidad de procesamiento.

El procesador Kirin 990 y la memoria RAM de 8 GB convierten al teléfono Huawei P40 Pro en un aparato apto para los usuarios que trabajan con varias ventanas al mismo tiempo. Foto: Cortesía Huawei

Y es que el procesador Kirin 990 y la memoria RAM de 8 GB convierten al teléfono en un aparato apto para los usuarios que necesitan trabajan con varias ventanas al mismo tiempo, o que bien prefieren usar sus dispositivos para videojuegos de alta demanda de recursos. En una prueba, el dispositivo logró trabajar sin problemas con un videojuego de carreras de autos e, inmediatamente, mantener el mismo rendimiento al cambiar por una aplicación de edición de video.



Un apartado del cual no se ha comentado mucho es su bocina. El Huawei P40Pro cuenta con una sola salida de sonido que, en contra de todo pronóstico, cumple los deseos de los amantes del sonido. En su volumen máximo, la distorsión del sonido es casi imperceptible, logrando una nitidez digna de un parlante externo.

Las polémicas entre Estados Unidos y China salpicaron a Huawei en materia de software. Y si bien el dispositivo cuenta con el más reciente sistema operativo de Android, en cuanto a las aplicaciones ha preferido optar por la AppGallery. A través de esta plataforma se pueden buscar aplicaciones desarrolladas para los dispositivos de Huawei o que han sido adaptadas para esta tienda digital.



Una de las maneras en las que la marca ha querido atraer la atención de los usuarios de la AppGallery es con las cuatro capas de seguridad para la detección de amenazas. En ese sentido, el sistema monitorea el comportamiento malicioso, corrige errores, busca vulnerabilidades y también hay un equipo humano de comprobación de las ‘apps’.

Pero si la aplicación que el usuario busca no se encuentra dentro de esta tienda, el dispositivo tiene el AppSeeker. Este permite instalar manualmente las aplicaciones que no forman parte del ecosistema de Huawei o que todavía no han sido adaptadas a esta marca.