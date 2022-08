Las marcas locales dan un toque quiteño a sus creaciones

Cervecería quiteña. Andrés Erazosiempre está experimentando en su ‘Pub’, ubicado en Pomasqui. Además de las cervezas, recibe a los clientes con embutidos elaborados por su hermano para completar la experiencia del paladar.Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Dayana Vinueza

Cuando pruebas la cerveza artesanal por primera vez pueden pasar dos cosas: te encanta y piensas por qué no habías probado tan delicioso manjar antes, o haces muchas muecas y no te explicas cómo le puede gustar a la gente esa bebida tan extraña y amarga.

Los catadores y conocedores suelen decir que si no te gusta es porque no has encontrado la que está diseñada para ti. Y es que en el mercado mundial existe una infinidad de estilos y sabores que pueden confundir a los primerizos. El mercado ecuatoriano, y sobretodo el quiteño, está trabajando arduamente para encontrar un estilo que se identifique no solo con nuestros sabores, sino con nuestra cultura y forma de ser.

Andrés Espín es uno de esos cerveceros apasionados que busca resaltar los sabores ecuatorianos. En noviembre suele preparar su cerveza de colada morada, que tiene mucho éxito entre sus clientes; pero, sin duda, la más reconocida es Fadango, una cerveza de chicha que ganó el Best of Show en la Copa Mitad del Mundo de 2021.

Museo de la Cerveza. En septiembre se abrirá al público este espacio en la Ciudad Mitad del Mundo para conocer la historia de esta bebida en Ecuador. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

“Queremos que reluzcan los ingredientes que tenemos como país y que cuenten nuestra historia”, explica. Es por ello que tratan de utilizar maíz, cebada y trigo locales. En lugar de usar lúpulo usan flores y especias de Ecuador”.

Munay es otra de sus invenciones, tiene amaranto y miel de floración de arrayán.También está experimentando para hacer el proceso de fermentación en barricas de roble, en lugar de contenedores de acero. Quiere darle más carácter a la cerveza y lograr una mayor complejidad en tema de sabores y cierto nivel de acidez.

Otra de las cervecerías que trabaja con la chicha es Two Barrels Brewery, ubicada en el Valle de los Chillos. Ellos usaron la receta de Patagua, un barrio del lugar, que lleva maíz de jora chillo, especies de la chicha y frutos locales.

Cerveza de chicha, colada morada, mango, coco, piña, maracuyá, chocolate, café y jengibre: Las cervecerías incorporan ingredientes locales para darle una identidad ecuatoriana a sus nuevas creaciones. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Su cerveza más vendida es la ¡Qué gose!, nombre que juega con el dialecto ecuatoriano ‘goce’ (de risa), pero, en realidad, el ‘gose’ es un estilo alemán, una cerveza milenaria. Tiene un gusto ácido, salado y especiado con semillas de culantro. Es refrescante y amigable para las personas que empiezan a probar cerveza artesanal. Esta ganó el oro en la Competencia Aro Rojo de México.

Nalo Guzmán, dueño de Two Barrels Brewery, dice que hay cosas que disparan la creatividad, como la música, las películas, o una conversación. “Cada una de las experiencias que vivimos la ponemos en la cerveza para que la gente las pueda disfrutar”. Esto se refleja en sus latas, que tienen el nombre de la cerveza, un logotipo y una historia de cómo nació.

Tour cervecero. Land of Hoppines realiza todo el año tours para que la gente aprenda cómo probar una cerveza y fomentar la cultura cervecera en el país. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Django también explota la creatividad con sabores muy especiales, como la Ginger Wee Heavy, con jengibre y cardamomo; la Cotton Candy, que usa vainas de vainilla natural, moras de castilla y frambuesa; Maracumbia Sour, que tiene maracuyá y vainilla; y Mocachino Stout, que tiene toques de café. Por estas especialidades ganaron como Mejor Cervecería en la Copa Mitad del Mundo.

“Lo más importante es la experiencia de la gente cuando toma cerveza, queremos que los sabores exploten todos sus sentidos”, dice Martín Proaño, dueño de Django.

Todos los sentidos. Para saborear bien una cerveza se deben usar los cinco sentidos: el sonido al servirla, percibir el color; el olfato y el gusto son esenciales. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

¿Qué cerveza escoger?

Desde hace seis años, Daniel Espín educa a la gente a través de Land of Hoppness. Ofrece tours de cata para conocer los diferentes estilos. Ahora ofrecerá tours en el Museo de la Cerveza.

Espín explica que, todos los ingredientes: agua, malta, lúpulo y levadura, cuentan a la hora de darle el sabor y la textura a la cerveza. En el caso de la malta base tiene un sabor como a cereal; en cambio, la malta tostada tiene un sabor a quemado o caramelizado, esta es la que se usa para las bebidas negras.

Al catar una de estas bebidas se empieza con la vista, se coloca el vaso en un fondo blanco para determinar su color y densidad; el olfato permite sentir los lúpulos, floraciones, frutas y otros ingredientes que le dan el aroma. En cuanto al gusto, no solo hay que sentir el sabor sino el espesor y la permanencia. "Lo importante es que descubras tu estilo, si no te gusta la cerveza es porque tal vez no has encontrado la cerveza que necesitas tomar”, asegura Espín.

Si buscas una cerveza para un día de sol, podrías recurrir al estilo Pilsen, son las más claras y refrescantes; si buscas algo más fuerte, están las Red Ale; si eres amante de los sabores más exóticos, puedes elegir una lupulada, que tiene hierbas y otras especias que le dan un sabor picosito al paladar. Y si eres amante de los sabores fuertes, podrías elegir una ‘stout’ o ‘porter’, que son las cervezas negras.