El restaurante ecuatoriano Sabor Amar Paellas se convirtió en protagonista de la gastronomía mundial. Ganó el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, en Valencia, España.

Este prestigioso certamen reunió a 40 de los mejores cocineros del mundo, quienes compitieron por el título de mejor paella del mundo.

El triunfo del chef Tomás Angulo Salas y su esposa y ayudante, Karina Iturralde, representa un logro histórico para la cocina ecuatoriana.

“Somos un restaurante itinerante: vamos a distintos lugares y hacemos shows de paellas en vivo”, dice Karina Iturralde.

Ellos fueron al concurso porque les invitaron. Tomás Angulo Salas ya había participado varias veces en el World Paella Day en 2022. “Después, gracias a sus excelentes paellas, lo invitaron a este concurso en 2023 y nuevamente en 2024. Esta vez ganó el premio mayor”, dijo Iturralde desde España.

Premio internacional y reconocimiento a ecuatorianos

El primer lugar fue reconocido con 2 500 euros, un pergamino conmemorativo entregado por el alcalde de Sueca, Julián Sáez.

Además, un medallón de plata, símbolo del título de mejor paella del mundo. Este galardón será custodiado por los ganadores hasta la próxima edición del concurso.

El segundo premio recayó en el restaurante Lenin Ruelas Cocina, de México, con 1 500 euros. El tercer puesto fue para el restaurante Casa Macario, de Tavernes de la Valldigna, España, que recibió 1 000 euros.

Además, el concurso también otorgó galardones a otros restaurantes destacados. Entre ellos: Los Reyes, de Málaga, premiado como la mejor paella nacional; La Llarga, de Valencia, por la mejor paella de la Comunitat Valenciana; Jardins Blau Mar, de Sueca; y Paellas Socarrat, de Chile, como la mejor paella elaborada fuera de España.

Un certamen con impacto global

El Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, propiedad del Ayuntamiento de Sueca, es considerado el evento más antiguo del mundo en su especialidad.

Este 2025 logró un hito al reunir a cocineros de los cinco continentes, incluido un representante de Marruecos, consolidando el carácter universal de la receta.

El director del certamen, Tony Landete, destacó el impacto turístico y cultural de la competencia, que atrae cada año a visitantes nacionales e internacionales.

En paralelo, se celebró Firarròs, una feria gastronómica en la que el público pudo degustar diferentes arroces, creando una experiencia inmersiva que fortalece el vínculo entre tradición y turismo gastronómico.

*Con aporte del sitio web de concurso y medios internacionales

