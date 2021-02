Firma ecuatoriana entre los finalistas de premios Architizer

Architizer es una de las plataformas de arquitectura en línea más grande del mundo. A finales de enero del 2021 anunció los ganadores de los primeros premios anuales A + Firm Awards.

Se trata de un nuevo programa de premios de arquitectura creado para destacar a los arquitectos detrás de los mejores edificios y espacios a escala mundial.



De acuerdo con el comunicado de Architizer, basándose en el éxito de su programa de premios A +, este nuevo reconocimiento es el primero de su tipo dedicado a homenajear a las empresas de todos los tamaños, geografías y especializaciones, según señala el portal.



La firma ecuatoriana Arquitectura X, de los arquitectos Adrián Moreno y Mónica Samaniego, participó en esta temporada inaugural en la categoría lo mejor del año de América del Sur y Central.



En esta convocatoria participaron cerca de 400 firmas, provenientes de 50 países en seis continentes. Las oficinas debían enviar una presentación en la que se destaque sus principios, valores y el trabajo en su trayectoria, junto a proyectos que reflejen aquella filosofía.



Un jurado influyente de líderes en el ámbito de la arquitectura otorgó a 31 empresas el máximo honor de World’s Best. Arquitectura X quedó como finalista en la categoría de participación.



El arquitecto Moreno destaca que, a lo largo de 20 años de trayectoria de la firma, que surgió en Quito, su trabajo ha sido reconocido a escala nacional e internacional, sin embargo, esta distinción de Architizer, al quedar finalistas entre grandes oficinas del mundo, es uno de los más relevantes.



Entre los conceptos que resalta el trabajo de la oficina, explica Moreno, es la búsqueda de una arquitectura que sea reversible y modificable, que se pueda adaptar, reciclar o reutilizar en otro lugar. Asimismo, de generar construcciones que conecten con los habitantes, que se integren en el entorno y que respondan a todas las posibilidades de cambio y necesidades actuales.



El comunicado del premio destaca que, desde estudios remotos hasta algunos de los nombres más ilustres de la industria, las firmas ganadoras demuestran el talento que existe para generar una arquitectura diferente y que destaca en la actualidad.



Entre las firmas ganadoras está Foster + Partners, oficina de diseño e investigación de Neri & Hu, Koichi Takada Architects, Shulin Architectural Design y Office Off Course. En la categoría Lo Mejor del Año en América del Sur y Central ganó la oficina Studio Saxe, de Costa Rica.