Felipe Fiallo, diseño con estilo ecofuturista

La fusión de moda con biología y procesos de fabricación digital fueron los ingredientes para que el diseñador ecuatoriano Felipe Fiallo se destaque en el International Talent Support (ITS), una reconocida plataforma global de moda.

“Cuando fui nominado fue una gran noticia. Es la primera vez que un latinoamericano es seleccionado al ITS”, cuenta Fiallo a este Diario.



A finales de octubre se realizó el evento de premiación en formato virtual, debido a la pandemia por el covid-19.



El diseñador quiteño se impuso en las categorías de Accesorios de Lujo, auspiciada por Fondazione Ferragamo,



y en Votos del público con la colección de calzado We Go Far (Vamos lejos).



El camino para entrar en el mercado de moda de lujo lo inició con la maestría en Accesorios de Lujo, Diseño y Gerencia en el Instituto Marangoni, Italia, en 2019.



“Al terminar mi formación me contactó FabriAcademy, del Massachussets Institute of Techonlogy (MIT), para estudiar en el programa de diseño de textiles y sustentabilidad en España”, cuenta.



Durante el diplomado, investigó y experimentó con materiales amigables con el ambiente. Adidas se convirtió en el espónsor oficial de su línea sustentable.



La colección “fusiona biología, fabricación digital y diseño muy pulido, con el objetivo de llegar a una nueva generación de consumidores”, dice. La investigación comenzó en Italia, pero con el inicio de la pandemia, el diseñador continuó su trabajo desde Ecuador.

Tocó varias puertas de instituciones públicas y privadas buscando apoyo. El fabricante de zapatos Vicente Buestán le dio una mano al poner a su disposición la infraestructura de su empresa. Allí, Fiallo realizó los prototipos de los zapatos que fueron enviados a Italia.



La colección tiene tres líneas. La primera es Growing and bio materials. Estos son creados a partir de hongos, bioplásticos de algas y el cultivo de minerales directamente sobre la capellada del calzado.



La fabricación de estos zapatos involucra procesos innovadores. En el caso de los hongos, estos son cultivados en un molde con forma de suela.



El modelo de bioplásticos servirá de alimento para los peces, una vez que finalice su tiempo de uso.



Los cristales, mientras tanto, crecen directamente sobre la capellada del zapato a partir de la sobresaturación de minerales, sin necesidad de pegantes. Cuando sea necesario, estos pueden “recargarse”, explica el diseñador, al sumergir los zapatos en agua de mar.



La segunda línea es Upcycling (Suprareciclaje). Para ello, Fiallo creó una falsa piel de pitón mediante la reconstrucción de los descartes de cuero de las industrias de calzado de lujo italiano.



La tercera línea es Fabricación digital. Aquí está un diseño 100% impreso en 3D en casa y un zapato estampado.



La línea de Growing and bio materials tiene un tiempo aproximado de uso de un año. Después de este período, los zapatos empiezan a descomponerse de forma natural.



Con este mecanismo, el diseñador busca ser coherente con los ritmos acelerados de la moda en la actualidad y evitar la contaminación de la tierra y el agua con materiales que se tardan siglos en desaparecer.



En el 2021, el diseñador empezará el proyecto de comercialización. Este se enfocará en mercados europeos. Cada par se vendería sobre los USD 350.