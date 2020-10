Facebook prohibirá contenido que niegue o tergiverse el Holocausto

LEA TAMBIÉN

Facebook Inc indicó este lunes 12 de octubre del 2020 que está actualizando su política sobre discurso de odio para prohibir cualquier contenido que niegue o tergiverse el Holocausto.

La medida se produce dos años después de que el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo en una entrevista con el sitio web de tecnología Recode que, si bien consideraba que la negación del Holocausto era profundamente ofensiva, no creía que Facebook debiera eliminar ese contenido.



"He estado dividido entre defender la libertad de expresión y el daño causado por minimizar o negar el horror del Holocausto", dijo Zuckerberg, que es judío, en una publicación de Facebook este 12 de octubre.



"Mi propio pensamiento ha evolucionado a medida que he visto datos que muestran un aumento en la violencia antisemita, tal como han evolucionado nuestras políticas generales sobre el discurso del odio", agregó.



La compañía de redes sociales dijo que a partir de fines de año también dirigiría a las personas que buscan términos asociados con el Holocausto o su negación a información creíble de Facebook.



El Congreso Judío Mundial y el Comité Judío Estadounidense elogiaron la medida.



"Durante varios años, el Congreso Judío Mundial ha abogado por que Facebook elimine el contenido de negación del Holocausto de su plataforma", dijo ese grupo en un comunicado.



Durante el verano boreal, grupos de derechos civiles organizaron un boicot publicitario generalizado en Facebook para intentar presionar a las empresas de redes sociales a que actúen contra el discurso de odio en sus plataformas.



"Han sido años de preparación. Habiéndome comprometido personalmente con @Facebook sobre el asunto, puedo dar fe de que la prohibición de la negación del Holocausto es un gran problema", tuiteó Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación, uno de los organizadores del boicot. "Me alegro de que finalmente haya sucedido".



En agosto, Facebook prohibió ciertas teorías y estereotipos de conspiración antisemitas.



En una publicación en su página, la compañía citó una encuesta reciente que indicó que casi una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos de 18 a 39 años cree que el Holocausto era un mito, que había sido exagerado o que no estaban seguros.