Zac Efron contó que casi muere en un accidente en su casa

El actor de 34 años se encuentra promocionando su nueva película. Foto: Instagram @zacefron

Redacción Elcomercio.com

El actor Zac Efron confesó que casi pierde la vida tras haberse resbalado y fracturado mandíbula mientras caminaba por su casa.

El actor decidió hablar después de un año lleno de especulaciones en Internet. Esto después de que Zac publicara un video en el que se lo ve con la mandíbula hinchada.

En redes sociales sus fanáticos criticaban que su cambio físico se debía a varias operaciones estéticas que el actor se había realizado.

Los rumores tomaban fuerza pues el actor se mantuvo callado y no daba declaraciones al respecto.

No fue hasta esta semana en la que Efron decidió dar detalles sobre su cambio de imagen.

El actor detalla que el accidente "fue gracioso" para después aclarar que "fue un asco".

Efron se tropezó con una media mientras caminaba por su casa, lo que lo llevó al golpearse la mandíbula de una manera inusual. De ahí que su rostro lucía hinchado.

Cuando le preguntaron sobre los rumores que circulaban en Internet, el protagonista de ‘High School Musical’ detalló que su madre le mantuvo al tanto de todo.

“Mi madre me lo dijo (los rumores que circulaban). Nunca leo Internet, así que realmente no me importó”. comentó el actor.

Efron se encuentra promocionando su nueva película ‘The Greatest Beer Run Ever’.

La cinta narra la historia de un hombre que viaja a Vietnam para llevar cerveza a sus amigos de la infancia que combaten en la guerra.