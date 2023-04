Shakira recibió el apoyo de la representante Federal de Miami

María Elvira Salazar, representante Federal de Miami, envió un mensaje de bienvenida a Shakira. Foto: Instagram María Elvira Salazar.

Redacción Entretenimiento (I)

Shakira ya empezó su nueva vida en Miami. Tras la sepación mediática con su expareja Gerard Piqué decenas de personas han enviado saludos a la artista colombiana.

Ahora, fue el turno de María Elvira Salazar, representante Federal de Miami. En su cuenta de Twitter señaló: "@shakira eres claramente bienvenida a Miami. Esta es tu ciudad y que a otro le Salpique".

Respuesta de los fans

Tras el posteo de Salazar, los usuarios respondieron inmediatamente en Twitter. "Qué bueno que esté viviendo otro capítulo de su vida", manifestó Valentín. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. "María deja a Shakira y ocúpate del internet que le prometiste a los cubanos".

Pedro Pontillo, otro usuario de Instagram, señaló por su parte "creo que están pasando cosas mucho más importantes, que una mujer que se ha hecho aún más millonaria haciendose la víctima".

Todo parece indicar que la postura de María Elvira Salazar podría estar relacionada con Piqué tras nombrar a Shakira en una entrevista que tuvo su compañero en la King's League, Gerard Romero.

Piqué habló de Shakira

"Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles", sostuvo el español.

Sin embargo, no quedaron allí sus palabras. Continúo diciendo: "No me importa nada. No los conozco. Es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer".

Despedida de Barcelona

Después de abandonar Barcelona, la cantante colombiana se manifestó en su cuenta de Instagram. "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor"

