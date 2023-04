Imagen de Al Pacino en la cinta 'Scarface'. Foto. Archivo

Redacción Tendencias (I)

La serie 'El amor después del amor', sobre el cantante argentino Fito Páez, y la elogiada película 'Scarface' de los ochenta están entre los estrenos de Netflix en abril del 2023.

'Scarface' (Cara cortada, en español) fue la primera en estrenarse en la plataforma de 'streaming' de pago.

Con la prestigiosa cinta, protagonizada por Al Pacino y dirigida por Brian de Palma, Netflix intenta ofrecer alternativas ante las críticas por la falta de películas de culto o elogiadas por los especialistas.

'Scarface' se basó en la novela de 1929 del mismo nombre y relata la historia Tony Montana (Pacino), un refugiado cubano quien se transforma en un narcotraficante poderoso y homicida en Miami.

La novedad de este abril en la plataforma también está marcada por el estreno de la serie 'El amor después del amor', que se centra en tres décadas de la vida de Fito Páez y su trayectoria.

La serie tiene ocho capítulos. Relata la vida del músico desde su humilde inicio hasta su ascenso a la fama en 1980.

Netflix detalló que se trata de una historia atravesada por el arte, la tragedia, éxitos, fracasos, excesos, amores y el recorrido musical de Fito Páez. También aparecen íconos del rock como Charly García.

Estrenos de Netflix

Películas

'A la intemperie': 1 de abril

'Scarface': 1 de abril

'One Directio'. Así somos': 1 de abril

'Chupa': 7 de abril

'Los reyes de la calle Mulberry. ¡Que reine el amor!': 7 de abril

'Hambre': 8 de abril.

'Fuga de reinas': 14 de abril.

'Siete reyes deben morir': 14 de abril

'Fenómenas': 14 de abril

'Power Ranger': Ayer, hoy y siempre': 19 de abril

'Dieciocho otra vez': 21 de abril

'Guía de viaje hacia el amor': 21 de abril

'Un lugar en silencio. Parte II': 20 de abril

Estrenos en series

'War Sailor: Limited Series': 2 de abril

'La firma': 4 de abril

'Bronca': 6 de abril

'Transatlántico': 7 de abril

'Shin, abogado de divorcios': 8 de abril

'Un hombre de Florida': 13 de abril

'Obsesión': 13 de abril

'Queenmaker': 14 de abril

'Keeping Up with the Kardashians': 15 de abril

'The Real Housewives of Beverly Hills': 15 de abril

'Pálpito'. Temporada 2: 19 de abril

'La diplomática': 20 de abril

'Bienvenidos a Edén'. Temporada 2: Próximamente

'El amor después del amor': 26 de abril

'Workin' Moms'. Temporada 7: 26 de abril

'Sweet Tooth'. Temporada 2: 27 de abril

'El rey de los coleccionistas. Goldin Auctions': 28 de abril

