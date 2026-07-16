Shakira dedica emotivo mensaje a Messi y Antonela Roccuzzo

La cantante colombiana Shakira dedicó un emotivo mensaje al capitán argentino Lionel Messi y a su esposa Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026.

Admiración por la disciplina del capitán argentino

Después de que la selección argentina se clasificara a la final del Mundial 2026, las reacciones de figuras públicas no se hicieron esperar. Shakira utilizó sus redes sociales para expresar su profunda admiración por Lionel Messi.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete resaltó la trayectoria del deportista, calificando su desempeño actual como una hazaña “más allá de extraordinaria”.

Shakira destacó que el futbolista refleja valores de compromiso y disciplina, elementos que, según ella, le permiten desafiar tanto al paso del tiempo como a las adversidades.

Además, subrayó que el 10 argentino es un ejemplo de que la edad no es una barrera para la excelencia, desestimando las críticas externas sobre su vigencia en el campo de juego.

El rol fundamental de Antonela Roccuzzo

La dedicatoria de Shakira no se limitó solo al futbolista. También extendió palabras de reconocimiento hacia Antonela Roccuzzo.

La cantante afirmó que contar con el respaldo de una mujer como Roccuzzo es una fuente clave de “fuerza e inspiración”, un factor que contribuye significativamente a los logros alcanzados por Messi.

Ante este gesto, Roccuzzo compartió la publicación en sus propias redes sociales, acompañada de emojis de emoción y un corazón blanco.

Éxito musical y preparativos para el cierre del Mundial

Shakira vive un momento relevante en su carrera profesional. Su éxito “Dai Dai”, grabado junto al nigeriano Burna Boy y seleccionado como el tema oficial de la Copa del Mundo, lidera los rankings globales de Spotify y Billboard.

El videoclip ya alcanza los 296 millones de reproducciones, mientras que la canción supera los 500 millones de escuchas.

Este proyecto musical tiene un fin benéfico, apoyando al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

De cara al domingo 19 de julio de 2026, Shakira se prepara para protagonizar el show de medio tiempo de la final en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey. La artista confirmó que será una presentación histórica, compartida junto a Madonna, Justin Bieber y BTS.

Asimismo, como lo detallamos en una publicación de este Medio del 8 de julio de 2026, la ceremonia de clausura incluirá artistas como Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams.

Preguntas frecuentes sobre el mensaje de apoyo de Shakira a Messi en sus redes sociales

❓ ¿Qué dijo Shakira sobre el desempeño de Lionel Messi en el Mundial?

La artista calificó su actuación como “más allá de extraordinario” y destacó su compromiso, disciplina y capacidad para desafiar el paso del tiempo. La cantante compartió este mensaje tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra, subrayando que Messi demuestra que no se debe juzgar a una persona por su edad.

❓ ¿Qué relación tiene este mensaje con Antonela Roccuzzo?

Shakira mencionó que Antonela Roccuzzo brinda la “fuerza e inspiración” necesaria para que el futbolista alcance sus logros. Roccuzzo reaccionó al mensaje en Instagram mediante emojis de emoción, confirmando el recibimiento del gesto de la intérprete.

❓ ¿Qué récord alcanzó Shakira recientemente con su música?

Se convirtió en la cantante latina con más oyentes mensuales en la historia de Spotify, alcanzando los 99 millones. Este hito se suma al éxito de “Dai Dai”, tema oficial del Mundial, que lidera los rankings de Billboard Global y Spotify Top Global Songs.

❓ ¿Quiénes participarán en el show de medio tiempo de la final?

Shakira actuará junto a Madonna, Justin Bieber y el grupo BTS. El espectáculo está programado para el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, cerrando así la edición 2026 del torneo.

❓ ¿Cuál es el fin benéfico de la canción “Dai Dai”?

El tema busca recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. La iniciativa tiene como objetivo apoyar programas educativos a nivel mundial, aprovechando la audiencia masiva que genera el Mundial de Fútbol.

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