Lady Gaga habla de cuando fue violada y quedó embarazada

La famosa cantante estadounidense Lady Gaga, de 35 años, contó en el primer episodio de la serie documental The Me You Can’t See, producida y protagonizada por el príncipe Harry de Inglaterra y la presentadora Oprah Winfrey, que a los 19 años quedó embarazada a causa de una violación sexual.



La intérprete de Poker Face participó en el programa de la plataforma de streaming Apple TV en una entrevista con Oprah, en la que indicó que, en el año 2005, cuando ya hacía parte de la industria discográfica, un productor musical la violó.

Canción Poker Face de Lady Gaga. Video : YouTube

La actriz de ‘Nace una estrella’ dijo que no revelará la identidad de su agresor debido a que no quiere tener que volver a ver a esa persona. “No diré su nombre. Entiendo este movimiento #MeToo y entiendo que mucha gente se sienta realmente cómoda con él. No quiero volver a enfrentarme a esta persona nunca más”, aseguró entre lágrimas.

La estrella de pop también habló del largo recorrido que ha tenido para llegar a un buen punto en su salud mental. Esto debido a que el abuso del que fue víctima la dejó profundamente malherida, tanto a nivel físico como emocional.

De hecho, años después revivió el trauma. Tuvo que asistir a un hospital debido a que estaba sintiendo los mismos síntomas que sufrió después de que fue violada y se dio cuenta que estaba embarazada. A raíz de este suceso comenzó a asistir a un psiquiatra.

—Lady Gaga.



“Años después fui al hospital, trajeron a un psiquiatra y les dije: ‘Tráiganme un médico de verdad’. Dije: ‘¿Por qué hay un psicólogo aquí? No puedo sentir mi cuerpo’. Sentí un dolor total, luego me quedé adormecida”, contó, añadiendo que “estuve enferma durante semanas, me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en la esquina de la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma. Porque había sido abusada. Estuve encerrada en un estudio durante meses”.

De igual manera, indicó que después del abuso tuvo diversos brotes psicóticos que se extendieron hasta el año 2018, por consiguiente, su cuerpo se paralizaba sin aparente razón lógica. Fue ahí cuando la diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático a causa de la pesadilla que vivió y por la cual, indica, no fue la misma por muchos años.

“La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de que me violaron. Me hicieron tantas resonancias magnéticas y escaneos y nunca encuentran nada, pero tu cuerpo recuerda. No pude sentir nada. Me disocie. Es como si tu cerebro se desconectara y no supieras por qué nadie más está en pánico, pero estás en un estado de ultra paranoia”, dijo la ganadora del Oscar a ‘Mejor canción original’.

También aseguró que por mucho tiempo sintió que no valía nada y que sentía ganas de morirse: “Es muy real sentir que hay una nube negra que te sigue a donde quiera que vayas, diciéndote que no vales nada y que deberías morir”.

La intérprete de Shallow se ha autolesionado en reiteradas ocasiones, debido a que, según le explicó a Oprah, es una forma de sacar su dolor en vez de tenerlo adentro. También ha llegado a arrojarse contra una pared y cortarse. Sin embargo, indicó que esto, al final, solo la hacía sentir mucho peor.

Canción Shallow de Lady Gaga junto a Bradley Cooper. Video : YouTube

“¿Sabes por qué no es bueno cortarse? ¿Sabes por qué no es bueno tirarse contra la pared? ¿Sabes por qué no es bueno autolesionarse? Porque te hace sentir peor. Crees que te vas a sentir mejor porque le estás mostrando a alguien: ‘Mira, me duele’. Eso no ayuda”, reflexionó.

Por esta razón lleva seis meses enteros sin hacerlo y mediante técnicas que ha aprendido en los últimos dos años y medio, ha aprendido a “sacarse a ella misma” de ese estado mental.

“La razón por la que me auto mutilé recientemente, es porque el proceso de sanación en mi salud mental ha sido una lenta mejoría. Y aunque tenga seis grandes meses, todo lo que necesito es que se detone algo una vez para sentirme mal”, declaró.