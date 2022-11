Jenna Ortega, la actriz centennial que da vida a la nueva Merlina

La actriz Jenna Ortega interpreta a Merlina Addams en la serie ‘Merlina’ de Netflix. Foto: imdb.com

Fernando Criollo (I)

El reciente estreno de ‘Merlina’ en Netflix ha puesto a Jenna Ortega en el centro de la atención. Ella es la actriz que da vida a la nueva versión de la hija mayor de Homero y Morticia Addams.

A pocos días de su estreno, ‘Merlina’ ha escalado hasta el primer lugar en la lista de las series más populares de Netflix en Ecuador.

En su primera temporada, la serie dirigida por Tim Burton tiene ocho episodios. El reparto cuenta con la participación de Catherine Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzmán como Homero. Además, trae de regreso a Christina Ricci, la actriz que interpretó a Merlina en la película de Barry Sonnenfeld de 1991.

La historia sigue los pasos de una adolescente Merlina mientras intenta dominar su incipiente habilidad psíquica. Al mismo tiempo debe detener una monstruosa ola de asesinatos que tiene aterrorizada a la ciudad y resolver el misterio sobrenatural en el que sus padres se vieron envueltos hace 25 años.

Una centennial que brilla con talento

Puede que ‘Merlina’ le haya dado mayor visibilidad, pero a sus 20 años Ortega ya lleva una larga trayectoria con más de 40 producciones.

La actriz estadounidense, de ascendencia mexicana y puertorriqueña, dio sus primeros pasos en la actuación cuando tenía ocho años. Fueron papeles secundarios en series de televisión como ‘CSI: New York’ o ‘Days of Our Lives’.

Tal vez pasó desapercibida, pero a los 11 años apareció en ‘Iron Man 3’ y en el capítulo 2 de ‘Insidious’. Desde entonces su presencia frente a las cámaras ha sido frecuente. También ha prestado su voz a un par de personajes animados en ‘Elena de Avalor’ o ‘Más allá del jardín’.

Su gran momento en Hollywood llegó cuando obtuvo el papel de la joven Jane en la serie de comedia ‘Jane the Virgin’. Con apariciones regulares en 30 episodios de la serie, Ortega le dio vida a la versión joven de la protagonista y se convirtió en un personaje icónico entre la comunidad latina.

Ha compartido cámara y créditos con figuras como Jennifer Garner en ‘El día del sí’ o Courteney Cox en el último ‘remake’ de ‘Scream’. También se sumó al equipo de la comedia de terror ‘Estudio 666’ junto a los Foo Fighters.

El reto de darle vida a Merlina

A las órdenes de Tim Burton, Ortega se convierte en la protagonista de ‘Merlina’. La interpretación de este personaje ha sido uno de los mayores retos de su carrera.

La joven actriz se mete en el papel de un personaje interpretado anteriormente por actrices como Lisa Loring, en la serie de 1964 o Christina Ricci en la trilogía de los años 90 y que son un referente.

Ortega comparte set con Ricci, pero la joven actriz prefirió no pedirle consejo a Ricci. “No quiero hacer algo que ella hizo hace 30 años. Por mi propio beneficio, pero tampoco quería defraudarla y no quería ser demasiado como ella”, mencionó la joven celebridad de 20 años en declaraciones recogidas por Cinemascomics.

La caracterización también ha sido un desafío para la actriz que decidió cortarse el flequillo para adoptar una apariencia más natural. También practicó esgrima y violonchelo para darle más realismo a las escenas que implicaban estas acciones.

Además de su apariencia, también tenía que adoptar ciertos gestos y expresiones que son propias del personaje. Así nació la ‘mirada Kubrick’, como llama al inquietante gesto de no parpadear durante sus escenas, según reveló en una entrevista para Teen Vogue.

Visita nuestros portales: