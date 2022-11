JLo raparece en Instagram con nuevo proyecto musical

La actriz y cantante Jennifer Lopez reapareció en Instagram para anunciar su siguiente álbum ‘This is me… Now’. Foto: Facebook Jannifer Lopez

Redacción Tendencias (I)

Para sorpresa y tranquilidad de sus fans, Jennifer Lopez reapareció en redes sociales para anunciar un nuevo proyecto musical. ‘This is me… Now’ (‘Esta soy yo… ahora’) es el título del próximo álbum, según anunció la propia artista a través de un video.

El pasado 23 de noviembre, la ‘diva del Bronx’ sorprendió a sus seguidores en Instagram cuando todo el contenido de su perfil desapareció sin previo aviso.

En su lugar solo quedó una imagen en negro como foto de perfil y más de 227 millones de seguidores en esta red social.

Poco después de su participación en el desfile de Ralph Lauren, la actriz y cantante había estado alejada de las cámaras en las últimas semanas.

Desde el año pasado, la vida privada de la artista había llamado la atención de los medios tras anunciar su separación con el exjugador de béisbol Álex Rodríguez.

Poco tiempo después, JLo retomó su relación con el actor Ben Affleck. Ambos se casaron en una boda sorpresiva en Las Vegas y tres semanas después, la pareja decidió tomar distancia por mutuo acuerdo para centrarse en sus proyectos personales.

La nueva era musical de JLo

Todos estos imprevistos, pero profundos cambios en la vida de Jennifer Lopez también han abierto la puerta a una nueva etapa creativa.

“Anunciando una nueva era de música para Jennifer López, ‘This Is Me… Now’ narra el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas”, se dice sobre el nuevo proyecto a través de un comunicado de prensa.

Este será el primer disco de JLo en nueve años y se presenta como una secuela directa del álbum ‘This is me… then’, publicado en el 2002.

A este disco pertenecen temas como Jenny from the Block, Loving you, Again, You Belong to me y otras.

Para darle forma a este proyecto, JLo ha decidido hacer borrón y cuenta nueva y borrar cualquier rastro de su pasado para enfocarse en su nueva etapa personal y artística.

La artista empieza una nueva vida virtual en Instagram, donde ha publicado un video anunciando lo que se vendrá en el 2023.

La artista publicó un video en el que recrea la portada del disco del 2002. Esa imagen cambia por la que sería la portada del siguiente álbum.

Junto al video se publica la lista de 13 canciones que conforman esta nueva placa discográfica. To Be Yours, Mad in Love, Rebound, Dear Ben pt. II, Hearts and Flowers son algunos títulos que anticipan la nueva etapa musical de la ‘Diva del Bronx’.

Visita nuestros portales: