Helloween llega a Ecuador con una gran fiesta de rock y calabazas felices

La banda alemana Helloween ofrecerá un concierto en Quito este 2022, junto con el grupo Hammerfall. Foto: Martin Häusler

Fernando Criollo. (I)

Helloween regresa este 2022 a Ecuador en el marco de su gira latinoamericana ‘United Forces 2022’ junto Hammerfall, en un show imperdible para los fanáticos del metal.

Una gira pendiente

Hace un par de años, ambas agrupaciones estaban listas para compartir escenarios en una gira europea que tuvo que ser cancelada debido a la pandemia.

Las bandas han retomado ese proyecto en un nuevo tour denominado ‘United Forces 2022’, que los llevará por países latinoamericanos como Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y, ahora, Ecuador.

El concierto se realizará en el Coliseo General Rumiñahui de Quito, el martes 27 de septiembre. Las entradas se encuentran disponibles en todos los puntos físicos de Ticketshow y online.

La leyenda sueca del heavy metal, Hammerfall estará en Ecuador para presentar su nueva placa discográfica titulada ‘Hammer of Dawn’ (2022).

Por su parte, el referente alemán del power metal, regresa a Ecuador con el nuevo álbum titulado ‘Helloween’ y una nueva formación, con tres vocalistas.

La alineación actual incluye el regreso dos antiguos integrantes, el vocalista Michael Kiske (1987-1993) y el guitarrista y vocalista Kai Hansen (1984-1988).

Desde el 2017, ambos volvieron a trabajar junto al actual vocalista Andi Deris, el guitarrista Michael Weikath, el bajista Markus Grosskopf, el guitarrista Sasha Gerstner y el batería Dani Löble.

La reunificación de las 'calabazas'

Desde España, Deris compartió con El Comercio algunos detalles sobre esta nueva etapa musical de Helloween y su más reciente trabajo musical.

“Tenía que ser ahora o nunca. Nunca fue un gran secreto la reunificación, así que si funcionaba y si todos nos divertíamos continuaríamos y si no cada quien tomaría su camino. Pero todo salió bien y sigue en marcha”, dice el músico alemán sobre la nueva alineación de la banda.

Como septeto, el grupo grabó el sencillo titulado Pumkins United y se puso en marcha un nuevo álbum. Sin embargo, el nuevo disco con la nueva formación se retrasó debido a la pandemia y fue lanzado a mediados del 2021.

“Queríamos hacer una canción que represente esta reunificación con las influencias de Michael, Andy, Kai y no de uno solo. Por otro lado, fue una grandiosa experiencia porque Michael es una persona llena de ideas al punto que había que contenerlo un poco y es alguien con quien se puede trabajar rápido”, asegura Deris.

La dinámica de trabajo cambió

Para el vocalista alemán, que se unió a la banda desde 1994, la llegada de Kiske y Hansen como refuerzos supuso un cambio en la dinámica de trabajo.

“No me gusta componer temas que exijan mantener mucho tiempo la voz en tonos muy altos, porque en un set de dos horas y más es imposible sostener la técnica, pero ahora que somos tres, Michael puede hacerlo con su técnica, Kai con la suya y yo con la mía y no es necesario forzar la voz”.

Al mismo tiempo, eso significó un alivio para Deris que se tradujo en una libertad creativa que no había experimentado antes.

“Fue una combinación perfecta. Hubo más libertad porque tal vez algo que no parecía perfecto para mí lo era para Kai o Michael, así que al final la visión artística de Helloween se hizo más amplia en el proceso de composición”, explica.

Temas actuales en un universo musical de fantasía

El decimosexto álbum de la banda tiene un número similar de canciones, entre las que aparecen Pumpkins United, Out for the Glory, Robot King, Skyfall.

Aunque las canciones se grabaron antes de la pandemia, Deris cuenta que hay fans que no han dejado de asociar ciertas canciones con todo lo que se vivió durante la emergencia sanitaria. Entre risas, Deris confiesa que no tiene el poder premonitorio de Nostradamus y que, en todo caso, hay ideas en las caben ciertas coincidencias con la coyuntura.

La amplitud de interpretaciones que se pueden extraer de las canciones, dice Deris, es que los temas que abordan son trasladados a los terrenos de una fantasía musical llamada Helloween.

“Eso nos ha dado la libertad de abordar todo tipo de temas que nos han permitido tocar en lugares como China, donde las letras no se comparan y asocian a una realidad específica, sino que se mantiene en este mundo de fantasía, lo cual es perfecto”, dice.

Lo mejor de lo análogo y lo digital

Con 16 álbumes de estudio y una trayectoria de casi cuatro décadas, Helloween vivió la transición de la producción análoga a la digital.

En el camino, dice Deris, aprendió a tomar lo mejor de cada mundo para seguir haciendo música. “Soy fan de estas herramientas en la medida en que ayuden a mejorar la creatividad. Sin embargo, también soy un músico al que le gusta sentarse en el sofá a componer con la guitarra en la mano y luego grabar eso en el sistema digital para trabajar en la producción”, admite.

Aunque admite que en un futuro no muy lejano la creación musical podría ser asumida por la inteligencia artificial, sabe que la experiencia visual y auditiva de un concierto con músicos interpretando en vivo es la razón por la que seguimos asistiendo a los conciertos.

La gran fiesta del metal

En ese contexto, asegura que el próximo concierto en Quito será “una gran fiesta, con muchas canciones y muchos rostros felices porque, sabes, Helloween no es el chico malvado”.

Sobre el repertorio anticipa un recorrido por casi cuatro décadas de power metal. “Kai estará interpretando temas de ‘Walls of Jericho’, Michael está haciendo cosas grandiosas de la época de ‘Keeper of the Seven Keys’ y Andy está sumergido en los temas del resto de décadas”.

El encuentro en el escenario con Hammerfall es una idea que se concreta después de casi 12 años. “Recuerdo cuando llegaron a mi estudio para grabar un álbum y allí pensamos que sería genial una gira entre Hamerfall y Helloween. Pero cuando nosotros empezábamos la gira ellos estaban en estudio y viceversa y ahora finalmente lo logramos”.

A la gira sudamericana le seguirán presentaciones en Asia y Estados Unidos hasta el 2023. “Luego de eso, en un mundo perfecto, espero que podamos sentarnos a escribir nuevas canciones porque después del último álbum hay mucha gente que quiere escuchar un segundo álbum con la nueva formación, incluido yo”, dice optimista.