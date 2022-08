La Academia de los Oscars ofrece disculpas a la actriz nativa por los abucheos de hace 50 años

La Academia de Hollywood envió el lunes, 15 de agosto de 2022, una disculpa formal a la actriz nativa americana, Sacheen Littlefeather, quien en 1973 acudió al evento y en su discurso rechazó el Oscar al mejor actor en nombre de Marlon Brando. Por esta situación enfrentó fuertes abucheos.

La razón por la que no aceptó el premio fue en protesta por el trato de la industria cinematográfica a los nativos estadounidenses.

Casi 50 años después, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se disculpó formalmente con Littlefeather por el maltrato que sufrió durante su discurso y en los años siguientes.

"El abuso que soportó debido a esta declaración fue injustificado", escribió el expresidente de la Academia, David Rubin, en una carta a Littlefeather.

"La carga emocional por la que ha pasado y el costo de su propia carrera en nuestra industria son irreparables. Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que mostró. Por esto, le ofrecemos nuestras más profundas disculpas y nuestra sincera admiración", menciona el texto.

