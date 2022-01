‘Encanto’ gana el Globo de Oro como mejor película animada

Agencia EFE

‘Encanto’, la nueva producción de Disney sobre una familia que vive en un lugar encantado en las montañas de Colombia, ganó la noche del 9 de enero del 2022 el Globo de Oro a Mejor Película Animada.

La 79 edición de los premios se desarrolló luego de que que fueran boicoteados por la industria del cine y la televisión, por las acusaciones de corrupción y falta de diversidad de los organizadores de esa competencia.

Rachel Zegler, Ariana DeBose y Michaela Jaé Rodríguez fueron las ganadoras hispanas de la gala. Zegler ganó el premio a mejor actriz de una película de comedia o musical por ‘West Side Story, Ariana DeBose se llevó con la misma cinta el galardón de mejor actriz de reparto (sea un largometraje dramático, cómico o musical), y Rodríguez se hizo con el reconocimiento a la mejor actriz de una serie dramática por “Pose“.

Bajo la sombra del boicot del cine y la televisión y enredados en numerosas acusaciones de falta de diversidad y corrupción, los Globos de Oro se celebraron este domingo con un evento privado, sin retransmisión televisiva, sin alfombra roja y sin estrellas de Hollywood.

¡A celebrar! 🎉 A big congratulations to the cast and crew of Disney's #Encanto for their #GoldenGlobe win for Best Picture – Animated! pic.twitter.com/vToJ6qjWdp — Disney's Encanto (@EncantoMovie) January 10, 2022

Las nominaciones incluían más opciones de premio para los hispanos que, finalmente, se quedaron sin estatuilla.

Congratulations to the cast and crew of Steven Spielberg's #WestSideStory for their 3 #GoldenGlobe Wins including:



•Best Motion Picture, Musical or Comedy

•Best Actress, Musical or Comedy for Rachel Zegler

•Best Supporting Actress for Ariana DeBose pic.twitter.com/IH8gRx4u8z — West Side Story (@WestSideMovie) January 10, 2022

Así, en el cine figuraban ‘Madres paralelas‘ de Pedro Almodóvar (mejor película en lengua diferente al inglés), Javier Bardem (mejor actor dramático por ‘Being the Ricardos‘) y Anthony Ramos (mejor actor de comedia o musical por ‘In the Heights’).

También figuraban en las categorías de la gran pantalla Alberto Iglesias (banda sonora de ‘Madres paralelas’), Germaine Franco (banda sonora de ‘Encanto‘) y Dos oruguitas (canción de ‘Encanto escrito por Lin-Manuel Miranda).

‘King Richard’ (dirigida por el latino Reinaldo Marcus Green) era candidata a mejor cinta dramática, y ‘tick, tick… BOOM!’ (dirigida por Lin-Manuel Miranda) estaba nominada como mejor título de comedia o musical.

En cuanto a la televisión era candidato Óscar Isaac (mejor actor de serie limitada por ‘Scenes from a Marriage’).

‘The Power of the Dog’ se llevó tres premios, incluidos los reconocimientos a la mejor película dramática y a la mejor dirección para la cineasta Jane Campion, mientras que el “remake” de ‘West Side Story’ de Steven Spielberg se hizo con tres galardones, incluida la distinción para la mejor cinta de comedia o musical.

En cuanto a la televisión, ‘Succession’ arrasó en los apartados dramáticos con tres estatuillas incluido el premio a la mejor serie dramática.

Por su parte, ‘Hacks’ se llevó dos premios contando el de mejor serie de comedia o musical, y ‘The Underground Railroad’ fue la vencedora en el apartado de mejor miniserie o película televisiva.