EC Conciertos: Una cita con Dome Blanco

Paola Gavilanes Coordinadora (I)

Además de la música, Do Blanco ama el baile. Por eso, sus nuevas canciones serán más movidas, más que No me importas más. Ese tema es uno de los favoritos de sus seguidores y por eso lo incluyó en el estreno de EC Conciertos.

2022 lo dedicará 100% al pop bailable; hay que ponerle más actitud a este año y por eso la artista reveló sus planes.

Se mantenía en silencio hasta resolver un ‘impasse’ con su anterior disquera. “Ya soy independiente y estoy emocionada por todo lo que se viene”. Está realmente motivada, en sus interacciones con sus seguidores en redes sociales se notan la buena vibra y la energía.

Do Blanco -su nombre real es Doménica Blanco- quiere sacar un nuevo disco y retomar sus presentaciones ‘face to face’ por las diferentes provincias de Ecuador. Extraña sentir el ‘calorcito’ de sus fans y corear con ellos temas como Desde que te vi, Eterno abril o Fugitiva.

Luego de dos años de pandemia sueña con reencontrarse con su público, ese que la acompañó durante sus días de insomnio y que le ayudó a escribir su séptimo tema. Se llama Todo estará bien; tiene frases de sus seguidores. “Me costaba escribir y pedí ayuda. En ese momento no me daba cuenta de algunas cosas. Ellos me ayudaron”.

Do Blanco canta desde que era una niña. Sus padres bromean y dicen que cantó antes de hablar. Notaron su talento y por eso le dieron el visto bueno para que estudiara música en la universidad; ella canta y compone. Para motivarla, a los 12 años, le regalaron una guitarra.

Se dio a conocer luego de participar en el programa La Voz Ecuador, en 2016. Con su carisma y talento se ganó al jurado y, lo más importante, a un público que la sigue hasta el día de hoy.

Mensajes como “Eres increíble Dome”, “En cada canción dejas un poco de tu corazón” se leen en su canal de YouTube. Antes de su paso por ese ‘reality’, Do Blanco formó parte de Cementerio de Elefantes (indie) y Plash (rock).

La vida en ‘Hits’

Doménica Blanco se estrenó como solista en 2017, luego de su paso por ‘La Voz Ecuador’. Lo hizo con el tema No me importas más.

Estudió Música en la Universidad de las Américas (UDLA); se especializó en Composición Musical.

Tiene un EP titulado ‘Do Blanco’, compuesto por seis canciones. Entre esas están Desde que te vi, Eterno abril y Fugitiva. Fue grabado y producido en México.