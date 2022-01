Compañeros de Bob Saget en ‘Full House’ lloran tras la muerte del actor

Redacción Elcomercio.com

Los actores que compartieron escenario con Bob Saget en la serie televisiva ‘Full House‘ escribieron mensajes después de conocer sobre la muerte del comediante de 65 años, la noche del domingo 9 de enero del 2022.

El intérprete estadounidense fue hallado sin vida en un hotel de Orlando, Florida, después de que ofreciera uno de sus shows en esa ciudad. La Policía encontró al actor fallecido en una habitación y aclaró que no había signos de violencia, aunque hasta este lunes 10 de enero no se han esclarecido las causas de su muerte.

La difusión de la noticia ha conmocionado a los artistas que fueron sus compañeros en la famosa serie y entre otros actores cómicos estadounidenses. Los intérpretes han escrito mensajes en donde expresan dolor por la desaparición de Saget y recuerdan las cualidades de quien fue uno de los padres de familia más recordados de la pantalla.

Entre quienes han reaccionado están los actores de reparto de la serie como John Stamos (tío Jesse), Candace Cameron (DJ), Dave Coulier (tío Joey), Andrea Barber (Kimmy), así como la actriz de comedias Woopi Goldberg.

“Estoy destrozado. Estoy hecho polvo. Estoy completa y totalmente conmocionado. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero tanto, Bobby”, dijo John Stamos.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

“Te quiero tantísimo. No quiero decir adiós. 35 años no han sido suficientes”, escribió Candace Cameron junto a dos fotografías en las que aparece con Saget.

“Nunca te olvidaré, hermano. Te quiero”, dijo Dave Coulier.

I’ll never let go, brother. Love you❤️ https://t.co/FYgrfqmdRq — Dave Coulier (@DaveCoulier) January 10, 2022

“Oh, Dios mío, ¡Bob Saget! El hombre más encantador. Fui su hija televisiva durante una temporada y siempre fue muy amable y protector. Lo siento tanto por su familia”, señaló la actriz Kat Dennings.

Oh god. Bob Saget!!! The loveliest man. I was his TV daughter for one season and he was always so kind and protective. So so sorry for his family. — Kat Dennings (@OfficialKat) January 10, 2022

“Esto duele. Tenía el corazón más grande de Hollywood. Daba los abrazos más fuertes. Me destroza pensar que nunca volveré a abrazarle. (….) Amaba mucho y con fuerza, y nunca dudaba a la hora de decirte lo mucho que le importabas. Esta es la mayor lección que aprendí de Bob Saget: no dudes a la hora de decirle a la gente que la quieres. (…) Descansa bien, querido amigo. No me cabe duda de que estarás haciendo que todo el mundo en el Cielo se ría hasta que les duelan los carrillos, igual que hiciste en la Tierra”, dijo Andrea Barber.

“Navega, amigo Bob Saget. Con tu enorme corazón y tu abyecta chifladura. Mi pésame para sus hijas”, escribió Whoopi Goldberg.

Sail on my friend Bob Saget With your huge heart and abject lunacy,my condolences to his daughters & other family — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) January 10, 2022

“Bob Saget era buena persona y cuando estabas con él te hacía partirte de risa. Le encantaba ser gracioso, y era descacharrante. También estaba ahí para quien lo necesitara. Un alma bella”, comentó el realizador y comediante Judd Apatow.