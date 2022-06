‘Casa tomada’, música ecuatoriana entre cuatro paredes

Los artistas Álex Alvear y Toño Cepeda interpretan sus canciones en la casa de la productora Fabiola Pazmiño en la serie ‘Casa Tomada’. Foto: cortesía Casa Tomada

Fernando Criollo. (I)

Como si fuera una de esas visitas inesperadas, pero bienvenidas, un par de músicos ecuatorianos se toman la casa de otro artista para hacer un poco de música.

Esa es la premisa sobre la que se desarrolla ‘Casa Tomada’, una serie web de conciertos dirigida por el realizador ecuatoriano Daniel Llanos.

Un giro al formato

Daniel Llanos tiene casi 20 años de experiencia en el audiovisual, pero de un momento a otro se quedó sin trabajo en medio de la pandemia.

En ese escenario decidió retomar un proyecto que tenía en mente desde hace unos cuatro años. La idea parte de las sesiones musicales en vivo, enfocadas en la difusión del trabajo musical de los artistas ecuatorianos.

Este formato se popularizo en los años 90 con el MTV Unplugged y desde entonces han surgido novedosas variantes como From the Basement, Jam in the van, 4AD Sessions, Room 205, entre otros.

“Tenía ganas de hacer sesiones musicales distintas”, dice el director sobre un proyecto que buscaba darle un giro al formato.

En ese contexto, ‘Casa tomada’ busca acercar al público a la intimidad del proceso creativo de dos músicos ecuatorianos en espacios no convencionales.

Se planteó producir una serie de conciertos donde dos músicos reversionen temas de cada uno desde la intimidad de una casa. Al proyecto se sumó Fabiola Pazmiño en la producción y Álex Alvear en la dirección artística.

Con el financiamiento obtenido a través de un fondo concursable para producción otorgado por el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación (IFCI) se dio inicio a la producción.

Así se cumplió otro de los objetivos del proyecto: abrir un espacio para que una parte de los profesionales de la música y el audiovisual retomen sus actividades, paralizadas debido a la pandemia.

Los artistas y las locaciones

“Más que único quería que cada episodio cuente una historia”, dice el director sobre la idea de grabar cada sesión en una locación distinta.

Para formar los duetos se pensó en artistas que conozcan el trabajo del otro y se sientan inspirados entre sí con la finalidad de provocar una “intimidad musical”.

Los primeros cuatro duetos están conformados por Álex Alvear y Toño Cepeda, Grecia Albán e Igor Icaza, Mauro Samaniego y Hugo Idrovo y Sr. Maniquí y Denisse Santos.

Estas parejas musicales se formaron a partir de la afinidad y cercanía, pero también desde la diversidad de género, generaciones y estilos musicales. A cada dueto se le dio la libertad creativa de reversionar tres temas.

Llanos también quería hacer de este encuentro musical una experiencia única y se buscó la colaboración de otros artistas que hicieran las veces de anfitriones, recibiendo en sus casas a los artistas y al equipo de producción.

La voz se corrió y pronto tenían a disposición las casas de la productora teatral y musical Fabiola Pazmiño, el fotógrafo y artista Édgar Dávila Soto, de los músicos Paola Navarrete y Raúl Molina y de la creadora de Yema Arcilla, Martu Lasso.

Cada espacio cedido por los artistas se incorporaba al concepto visual de cada sesión, dándole a la producción una atmósfera más íntima. “Aprovechamos esta apertura para hacer una especie de intervención artística en cada espacio”, explica Llanos.

Las interpretaciones se complementaron con cortas intervenciones de los artistas sobre los temas escogidos y el proceso creativo.

Un desafío creativo

El objetivo de Llanos era registrar estos encuentros efímeros e inéditos en la mejor calidad de audio y video.

La primera etapa contemplaba la producción de cortometrajes para la difusión en plataformas de video. En una segunda etapa se prevé trabajar en las pistas individuales de audio para la difusión en plataformas musicales.

Disponer y calibrar los equipos de audio y video en habitaciones que tienen distintas dimensiones y condiciones de acústica y luz fue el mayor reto al que se enfrentó el equipo de producción.

En algunos casos, el rodaje se extendió hasta por más de 12 horas hasta lograr la calidad del audio y video necesarios. En cada canción, dice Llanos, se obtiene un registro único que no se va a ver ni a sonar igual en ningún otro lugar.

‘Casa Tomada’ se estrenó el 22 de mayo a través del canal del mismo nombre en YouTube. Cada domingo se estrenará un nuevo episodio hasta completar la serie de cuatro.

Llanos no descarta la producción de una segunda temporada, que dependerá de las condiciones de financiamiento.