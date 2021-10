Carlos Ballarta genera polémica por criticar a ‘Chespirito’

Redacción Tendencias. (I)

El comediante mexicano Carlos Ballarta arremetió contra ‘Chespirito’. El artista dijo que “ha sido de las peores cosas que le pudo haber pasado a la comedia mexicana”. Su comentario fue la chispa que encendió una nueva polémica en redes sociales este sábado 30 de octubre del 2021.

Ballarta se presentó como invitado en el programa ‘Versión Extendida con Tenoch Huerta’, conducido por Panch Parra y Estefanía Veloz y transmitido en YouTube. Durante la entrevista se abordaron distintos temas sociales y políticos hasta que empezaron a hablar de la comedia.

“Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar; no toda. Pero siento que, al menos en cuanto a comicidad, ‘Chespirito’ es de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana”, expresó.

Checa nuestro Lado B de Corrupción con @EstefaniaVeloz y @PanchParra aquí:https://t.co/iYmgLAhwwE#CorrupciónVE #BallartaEnBellasArtes pic.twitter.com/SifEm1snRv — Versión Extendida con Tenoch Huerta (@versionextend) October 26, 2021

La crítica que hizo Ballarta rápidamente se hizo tendencia y dividió opiniones entre quienes le dieron la razón y otros que defendían el trabajo de ‘Chespirito’.

Roberto Gómez Bolaños, conocido como ‘Chespirito’, fue el creador de icónicos personajes como el Chavo del ocho, el Chapulín Colorado o el Doctor Chapatín. El programa se transmitió en toda América Latina desde los años 70.

Ballarta también explicó a los conductores que no le dejaba ver el programa a su hijo en casa, pues argumentaba razones de carácter político.

“Es por una cuestión de dignidad, de saber que ‘Chespirito’ fue a Chile y se presentó en dos fechas en el Estadio Nacional, donde habían torturado a estudiantes. Por el hecho de que lo recibió Pinochet con honores de jefe de Estado. Por el hecho de que fue un éxito durante todas las dictaduras”, dijo.

El comediante justificó su criterio al señalar que, pese a la censura impuesta en las dictaduras, el programa de Gómez Bolaños no tuvo problemas en transmitirse. “¿Qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar?, ¿qué no censuraron? ¡Chespirito!”, concluyó.

“Totalmente de acuerdo con Carlos Ballarta y agréguenle que el personaje estelar de Chespirito romantizaba la pobreza en la idea del colectivo”, escribió el usuario José Domínguez en Twitter.

“Ojalá me entiendan, porque yo sí le veo el mérito a Chespirito: no cualquiera logra tanto éxito repitiendo centenas de veces los mismos chistes”, escribió en defensa de Bolaños el usuario Alonso Díaz.

Tras la polémica, Ballarta reafirmó lo dicho en declaraciones recogidas por el portal Milenio.

“No dije nada que no sea cierto. Era un comediante (…), sí lo era, si usted ve un episodio más adelante se vuelve a repetir el episodio con diferentes personajes. “Y al mismo tiempo, me parece a mí, es horrible que alguien reciba honores de un dictador”, insistió.

A sus comentarios se sumaron dos publicaciones en su cuenta de Instagram. La primera es una caricatura en la que aparece dándole un ‘coscacho’ al Chavo del ocho. También publicó un meme en el que el retrato de Ballarta aparece junto al Gandhi, Buda y Lisa Simpson con una leyenda que dice: “grandes pensadores que fueron rechazados por decir la verdad”.