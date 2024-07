‘Betty la fea: la historia continúa’ regresó a las pantallas el viernes 19 de julio de 2024 por Prime Video.

El primer episodio tiene nuevas vivencias de sus personajes. Mantiene su esencia, la comedia, ironía, el uso de las nuevas tecnologías y el amor que nunca termina entre Armado Mendoza (Jorge Enrique Abello) y Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco).

Más noticias

“Finalmente me fui desaparecí de sus vidas, no fue por mi propia voluntad, pero hoy verlos a todos reunidos me parece tan extraño. Bueno se ve que están tristes, sobre todo él (Armando). Esta pérdida lo dejó destrozado…”, señala Betty, al llegar al entierro de Roberto Mendoza, padre de Armando.

En ese momento se aprecia a la mayor parte del elenco vestidos totalmente, de negro.

El humor de siempre

Hugo Lombardi (Julián Arango) sigue siendo un personaje irónico, Patricia la ‘Pelitenida’ (Lorna Cepeda) añora un lujoso auto y está casada con un hombre mayor, ‘El cuartel de las feas’ de Eco Moda es gracioso y continúa con los chismes. Freddy Contreras (Julio César Herrera) está envuelto en terapias para superar la ausencia de su amor.

Los emoticones toman fuerza

Camila (Juanita Molina), la hija de Armando y Betty que llega de Estados Unidos. El apego a su padre es grande mientras que está un poco distanciada de su madre.

La joven se apodera de las pantallas de los celulares, sube historias de todos los acontecimientos que hace. Los emoticones dan sentido y gracias del diálogo que mantienen los actores, con el constante uso de los celulares.

Nuevos personajes

En Eco Moda mantienen una reunión para enterarse sobre la herencia que dejó Roberto Mendoza, Dividió sus acciones en tres: Armando, Camila y Betty. Uno de los deseos de Roberto es que Betty sea la presidenta de Eco Moda, sin embargo en este capítulo ella se niega a aceptar el cargo.

Durante estas escenas aparece Ignacio Ortiz (Sebastián Osorio), cercano a la familia valencia. Se trata del nuevo asesor de Marcela (Natalia Ramírez).

Posteriormente, Betty y Armando se dan un apasionado beso en el ascensor. Y al salir aparece la atractiva María Jose (Zharick León) quien le roba un beso a este galán. Esto genera el enojo de Betty y ella le pide el divorcio a Armando, decepcionada y con enojo.

Betty busca su escencia

En la última escena de este primer capítulo Betty llora y dice “la tragedia se repite de la manera más cruel, como si hubiera aprendido de mis dolores, el hombre de mis sueños se convirtió en verdugo, me condenó a la soledad y dolor. La historia se repite desde que nací”.

En ese momento, lee la carta de su madre en la que le indica que Betty debe ser la misma de antes, y feliz. Es así qué Betty se coloca su chaleco de lana color mostaza, corta su cabello, retoma el flequillo y sus lentes de siempre. Vuelve a su esencia de siempre.