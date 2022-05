Amber Heard no sabe si aparecerá en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’

Warner no quería contratar a Amber por el momento mediático con Johnny Depp. Foto: EFE

Diario El Tiempo de Colombia

El juicio televisado entre Amber Heard y Johnny Depp por difamación y acusaciones de violencia doméstica día a día trae nuevas revelaciones. A lo largo de las más de tres semanas, se ha escuchado a las partes, testigos y se han analizado las pruebas del controversial caso.

La actriz, de 36 años, ha testificado durante tres jornadas frente al jurado de Virginia, Estados Unidos, en las cuales ha lanzado fuertes acusaciones contra su exmarido. Lo señala de ser un maltratador y abusador.

¿Actuará en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’?

Con sus últimas declaraciones, la también modelo dijo que Depp emprendió una campaña de desprestigio por Hollywood para evitar que a ella la contrataran en grandes producciones. En concreto, habló de su papel en la cinta ‘Aquaman’, por la cual obtuvo más de USD 1 millón

Cuando estaban en negociaciones para grabar la segunda parte de la película, todo, según ella, se vino abajo. Warner Bros. no habría querido contratarla de nuevo por la situación mediática en la que se encontraba al divorciarse de Depp y acusarlo de violencia doméstica.

“Luché muy duro por quedarme con el papel. No querían incluirme en la película”, comentó. Pese a los escándalos, interpretó a ‘Mera’ en la secuela ‘Aquaman and the Lost Kingdom’; solo que su papel había sufrido cambios.

“Me dieron un guión inicial y luego me dieron nuevas versiones, en las que habían eliminado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje (…). Básicamente le quitaron un montón a mi papel. Acaban de sacar un montón”, añadió.

Dichas revelaciones, dadas este 16 de mayo, corroborarían lo anunciado por la periodista de cine Grace Randolph, quien a principios de mes dijo que Heard aparecerá menos de diez minutos en la secuela de ‘Aquaman’.

Sin embargo, Heard hasta lo dudó, pues le dijo a la jueza: “No sé si finalmente estaré o cuánto tiempo tendré. Fue difícil permanecer en el filme”.

¿Cuándo se estrena ‘Aquaman and the Lost Kingdom’?

Warner Bros. no se ha pronunciado sobre los señalamientos de Heard, ni ha precisado si opacó su papel y cortó la mayoría de escenas que se habían grabado en meses pasados, antes de iniciar el juicio entre los actores.

De hecho, el gigante audiovisual ha recibido miles de comentarios de fanáticos, quienes le piden eliminar definitivamente a la actriz con su papel de ‘Mera’. Por ejemplo, una petición en la plataforma Change.org contabiliza casi 4,5 millones de firmas. “Amber Heard ha sido expuesta como abusadora doméstica por Johnny Depp”, señala la petición.

Aún así, Warner Bros. tendría mucho tiempo por delante para evaluar el tema, pues tiene planeado estrenar el 17 de marzo de 2023 la secuela que protagoniza Jason Momoa.