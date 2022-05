Johnny Depp y Amber Heard: ¿en qué va el juicio por difamación?

La actriz estadounidense Amber Heard reacciona en el estrado durante el juicio por difamación. Foto: EFE

Redacción El Tiempo (Colombia)

En el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard se han escuchado acusaciones cruzadas de violencia doméstica, gracias a una larga lista de testigos convocados. Este martes 17 de mayo de 2022 se conoció que el viernes 27 de mayo será la jornada para el cierre de los argumentos y el comienzo de las deliberaciones.

El jurado está conformado por siete personas: cuatro hombres y tres mujeres, y hay cuatro suplentes. Pero antes, vale la pena recordar que Depp y Heard se conocieron en el 2009 y se casaron en el 2015, pero tras un año de matrimonio decidieron separarse en el 2016.

Poco después, Amber Heard escribió un artículo en 2018 en el que ella se presentó como víctima de abuso doméstico. Aunque Depp no fue nombrado en el artículo, el actor afirma que éste le costó algunos papeles en varias películas. Por esta razón, demandó a Heard por difamación por USD 50 millones. Sin embargo, ella respondió con una contrademanda por USD 100 millones.

Las acusaciones

El actor de Piratas del Caribe fue el primero en testificar y subió al estrado durante cuatro días. Ahí revivió el momento cuando Heard, supuestamente, le cortó el dedo meñique con una botella de vodka. Además, las veces que, según el actor, Heard le pegaba y lo maltrataba.



Ahora bien, Heard es la que está testificando actualmente en el estrado y ha comentado varias ocasiones en las que el actor, presuntamente, la golpeó y hasta abusó sexualmente de ella.

El pasado 16 de mayo se retomó el juicio después de una semana de pausa. La actriz de Aquaman habló sobre el artículo de opinión que escribo para The Washington Post.

Heard declaró que cada palabra que escribió, en ese entonces, es cierta. Además, dijo que ella no quería que en el artículo tuviera el nombre de Depp, pero aceptó que se publicara porque sentía que era una buena forma de concientizar a las personas sobre la violencia doméstica.

También, comentó que el consumo de alcohol y drogas por parte de Depp fueron la causa de que ella solicitara el divorcio en 2016.

Heard dijo que no quiso ser parte del juicio

“Sabía que si no lo hacía, probablemente no sobreviviría, literalmente. Estaba tan asustada de que fuera a terminar realmente mal para mí, y realmente no quería dejarlo. Lo amaba mucho“, declaró Heard. Además, agregó que: “La violencia era ahora la norma y no la excepción”.



De la misma forma comentó que no quería hacer parte del juicio ya que tenía que revivir experiencias dolorosas y personales.

Además, esta semana la jueza rechazó la solicitud de los abogados de Heard para anular el caso.