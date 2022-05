Amber Heard dice recibir amenazas de muerte contra ella y su bebé

En pocos días acaba el juicio entre los actores Amber Heard y Johnny Depp luego de que el actor denunciara a su ex esposa por difamación sobre violencia de género.

El juicio, que se ha convertido en uno de los más seguidos de los últimos años, tuvo un nuevo capítulo esta jornada. El equipo legal de Amber Heard la volvió a subir al estrado para que contara lo que le está pasando.

Entre lágrimas, Amber reveló que ha sido ‘humillada’ y ‘acosada’ todos los días desde que acusó a su ex esposo de maltrato. La actriz explicó que las amenazas no están sólo dirigidas hacia ella, sino también hacia su bebé de menos de un año.

“Johnny ha tomado suficiente de mi voz. Tengo derecho a contar mi historia. Tengo derecho a decir lo que me pasó ” afirmó Amber mientras lloraba en el estrado.

A tan solo un día de que los abogados entreguen sus argumentos finales, Amber quiso explicarle a los jurados lo que ha estado experimentando desde que empezó el juicio. La actriz finalizó su nuevo testimonio asegurando que solo quiere que Depp ‘la deje en paz’.

“La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días. La gente quiere poner a mi bebé en el microondas” explicó la actriz.

Heard fue la testigo final de un juicio que ha sido televisado y que se ha visto desde todas partes del mundo. La actriz aprovechó su momento en la banca para pedirle a los seguidores de Johnny Depp que le permitan continuar su vida.

“People want to put my baby in the microwave”: #AmberHeard took the stand again on Thursday and testified that she has received thousands of death threats. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/XfQmWXLCAF