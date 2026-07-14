‘Enola Holmes 3’ y las películas de Netflix más vistas durante esta semana en Ecuador

Esta semana, las películas de Netflix más vistas en Ecuador están lideradas por el regreso de ‘Enola Holmes 3’ y el fenómeno de ‘Mensajes de voz para Isabelle’.

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Dos propuestas muy diferentes que han logrado atrapar por completo la atención de la audiencia local gracias a sus cautivadoras historias.

Ambas producciones encabezan la lista de lo más visto, convirtiéndose en el termómetro semanal ideal de las tramas que hoy dominan las pantallas y las conversaciones de los usuarios en el país.

1. ‘Enola Holmes 3’

La detective más famosa de Netflix regresa con una nueva aventura.

En esta entrega, Enola Holmes interpretada por Millie Bobby Brown viaja a Malta con la intención de casarse con Lord Tewkesbury.

Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos cuando el Dr. Watson le informa que su hermano Sherlock ha sido secuestrado.

Según El Heraldo, la película superó los 20,7 millones de visualizaciones globales en sus primeros cinco días, ocupando el puesto número uno a nivel mundial.

2. ‘Mensajes de voz para Isabelle’

Esta comedia romántica es protagonizada por Zoey Deutch en el papel de Jill, una joven que intenta superar la muerte de su hermana menor dejando mensajes en un antiguo buzón de voz.

El giro de la trama ocurre cuando el número es reasignado a Wes, interpretado por Nick Robinson, quien comienza a escuchar sus audios y se enamora de ella sin conocerla.

ScreenRant reporta que esta película se ha convertido en la comedia romántica más vista en Netflix en lo que va de 2026, acumulando 61,8 millones de reproducciones y liderando el top en más de 70 países.

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Top 5 películas mas vistas de Netflix

De acuerdo con Tudum By Netflix, el top 5 oficial de la audiencia en Ecuador revela un balance entre acción y comedia ligera:

‘Enola Holmes 3’ : La joven detective viaja a Malta para rescatar a su hermano secuestrado.

: La joven detective viaja a Malta para rescatar a su hermano secuestrado. ‘Contrarreloj’ : Un ejecutivo viaja contrarreloj por una amenaza de bomba en su auto.

: Un ejecutivo viaja contrarreloj por una amenaza de bomba en su auto. ‘Hermanito’ : Dos caóticos hermanos sin lazo de sangre (John Cena y Eric André) desatan divertidos enredos familiares.

: Dos caóticos hermanos sin lazo de sangre (John Cena y Eric André) desatan divertidos enredos familiares. ‘Mensajes de voz para Isabelle’ : Un sensible e inesperado romance de verano nacido a través de un buzón de voz equivocado.

: Un sensible e inesperado romance de verano nacido a través de un buzón de voz equivocado. ‘Un paraíso peligroso’: Acción policial con Bruce Willis y John Travolta persiguiendo a un narcotraficante en Hawái.

Este ranking evidencia un claro equilibrio entre la adrenalina del thriller ‘Contrarreloj’, que persigue muy cerca a ‘Enola Holmes’, y propuestas emotivas como ‘Mensajes de voz para Isabelle’.

Así, se consolida una semana donde la acción y el corazón dominan el streaming nacional.