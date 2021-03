¿Desaparecieron los 'me gusta' en Instagram?

Desde la tarde del martes 2 de marzo del 2021 se registraron reportes de una desaparición del conteo de los 'me gusta' en la red social Instagram. El repentino cambio sorprendió a los usuarios. Así lo informa este 3 de marzo la cadena CNN

Si bien la red social fotográfica había adelantado que experimentaría con la ocultación del número de personas que habían dejado un 'corazón' en una publicación, lo ocurrido el martes no se trató de eso y fue solo una falla temporal en la red social.



Sin embargo, el error sí se presentó cuando Instagram realizaba pruebas a gran escala de ocultar de los 'me gusta'. Lo afirmó un portavoz de Facebook, propietaria de la red social fotográfica.



"Hemos estado probando una nueva experiencia de ocultar los 'me gusta' en las publicaciones", dijo el portavoz. "Sin quererlo añadimos más personas a la prueba, pero se trató de un error. Estamos tratando de arreglar el inconveniente y restaurar los conteos de 'likes' para esas personas lo antes posible".



Para la mañana del miércoles 3 de marzo, el inconveniente parecía haber sido resuelto.



En lugar del conteo usual de a cuanta personas les gusta una fotografía, la falla en Instagram hizo que aparezca la frase "y a otros", sin un número como ocurre normalmente. En algunos casos, el conteo de 'likes' llegó a desaparecer completamente.



En el 2019, Instagram anunció que empezaría a eliminar la posibilidad de que otras personas vean cuántas habían dado 'me gusta' a una publicación. Sin embargo, la red social no ha presentado un cronograma específico sobre cuándo se empezarán a aplicar los cambios.



Una vez que se implemente la modificación, el conteo de los 'me gusta' en las publicaciones, según lo anunciado por Instagram, solo podrá ser visto por el propietario de la cuenta. Es decir, los usuarios podrán acceder a un listado de las personas que le han dado 'me gusta' a una imagen, pero la red social dejará de resaltar el conteo total de estas interacciones.

Según la Instagram, el cambio busca reducir la presión de acumular corazones en la plataforma, algo que se usa comúnmente para medir la popularidad de una publicación.