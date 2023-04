Para la coronación de Carlos III buscan campanarios en todo Reino Unido

En Reino Unido buscan personas par tocar las campanas en las 6 000 iglesias. Foto: Cortesía Twitter

Redacción Elcomercio.com

Los eventos más destacados de la corona inglesa han estado acompañados del sonidos de las campanas de las iglesias. Este viernes 21 de abril de 2023 se difundido que la realeza busca personal para la coronación de Carlos III.

Las últimas veces que sonaron las campanas fue en junio de 2022 para celebraron el Jubileo de la Reina Isabel II y en septiembre de ese mismo año por el fallecimiento de la Reina.

Ahora, a menos de 15 días para el acto oficial, previsto para el 6 de mayo, hacen falta 8 000 personas, según los organizadores del evento.

¿Por qué buscan campanarios en Reino Unido?

Los organizadores de la coronación quieren que las 38 000 campanas del país, en las 6 000 iglesias, suenen para el Rey. Así se publicó en el diario español ABC.

Para hacer eso, necesitan 38 000 campaneros o campanólogos, como se les conoce, para tirar de las cuerdas en los campanarios de las iglesias de todo el país.

El Consejo Central de Campaneros tiene la misión de reclutar a estas personas y han creado una página web www.ringfortheking.org con el mensaje: "Si has tocado una campana antes, tal vez cuando eras más joven, pero no lo has intentado durante años, el país te necesita. Dicen que es una habilidad que nunca se pierde. Y si nunca antes has tocado una campana, ¿por qué no vas a tu iglesia local y lo intentas?".

Visita nuestros portales: