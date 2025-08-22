Las aguas de la bahía de Abukir, frente a Alejandría, guardaron durante siglos la historia perdida de una ciudad egipcia sumergida. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto presentó el hallazgo, que incluye templos, tumbas, estanques y un muelle de más de 2 000 años, según informó el medio El Salvador.

🏺 Ciudad egipcia sumergida

Los arqueólogos explicaron que se trata probablemente de una extensión de la antigua Canopo, un centro vital en la época ptolemaica y romana. Reconocida por su riqueza cultural y religiosa, Canopo fue descrita por el filósofo Séneca como un lugar de excesos y lujos. UHN Plus destacó que el sitio también fue clave en el culto al dios Serapis, creado por Ptolomeo I para unir a griegos y egipcios.

El esplendor terminó abruptamente. Terremotos y el ascenso del nivel del mar provocaron que tanto Canopo como el vecino puerto de Heracleión quedaran sumergidos entre los siglos III y VIII d.C.

⚓ Un rescate controlado

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathi, relató que el rescate de piezas se realizó con buzos y grúas bajo estrictas medidas de seguridad. “Solo podemos recuperar piezas seleccionadas”, explicó. La mayoría de los vestigios permanecerá bajo el agua como patrimonio subacuático.

Entre los objetos extraídos destacan estatuas monumentales, incluyendo una con el cartucho de Ramsés II. También se hallaron esfinges prerromanas, un barco mercante, anclas y restos de una grúa portuaria. Estos elementos confirman el papel de la ciudad como centro marítimo estratégico.

🏛️ Testimonios de piedra

Las edificaciones de piedra caliza revelan templos dedicados a Serapis y Osiris, viviendas y talleres artesanales. Los arqueólogos también identificaron depósitos y estanques diseñados para criar peces y almacenar agua. UHN Plus indicó que estos descubrimientos muestran un alto nivel de planificación urbana y economía.

La ciudad, en su apogeo, fue un punto de encuentro entre civilizaciones, con una intensa vida cultural, comercial y política. Cada hallazgo confirma que no solo fue un puerto, sino un lugar donde se cruzaban símbolos de poder y creencias religiosas.

🌍 Un reflejo del presente

El hallazgo arqueológico se da en paralelo con los riesgos que enfrenta Alejandría en la actualidad. La ciudad moderna se hunde más de tres milímetros por año y el cambio climático amenaza con inundar un tercio de su territorio para 2050, según informes internacionales citados por UHN Plus.

La ciudad egipcia sumergida se convierte así en un recordatorio de la fragilidad de las urbes frente al mar, una advertencia que conecta el pasado con el presente.

